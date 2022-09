NVIDIA: in attesa delle RTX 40, arriva clamoroso teaser ufficiale

Sono passate solo un paio di settimane dal primo teaser delle AMD Radeon RX 7000 a margine dell'annuncio dei nuovi processori Ryzen 7000, ma NVIDIA in questo tempo non è certamente rimasta a guardare.

Le ultime voci di corridoio sembrano ormai concordi sulla lineup iniziale della nuova generazione di schede video del team verde, con la 4080 e la 4090 che potrebbero fare la loro prima apparizione fra non molto.

Nel frattempo, però, l'account ufficiale di NVIDIA per l'Australia e la Nuova Zelanda ha pubblicato il suo ultimo teaser dell'appuntamento Project Beyond e il video in allegato lascia davvero pochissimo spazio all'immaginazione.

Accompagnato dalla didascalia "The future has a past" troviamo, infatti, un video in cui viene inquadrato anche l'Algoritmo per i numeri di Bernoulli redatto da Ada Lovelace nel 1843 per la macchina analitica di Babbage (di cui vi abbiamo recentemente parlato andando alla ricerca di chi ha creato il primo PC). Ne consegue, senza troppi giri di parole, che il futuro di NVIDIA sarà legato a doppio filo a una delle più importanti icone della storia dell'informatica.

Tutto pronto o quasi, insomma, per una generazione in cui AMD e NVIDIA si affronteranno scheda su scheda senza esclusione di colpi, con due architetture che si preannunciano come un punto di svolta per il futuro dei due brand, in attesa del definitivo battesimo sul mercato di Intel con la sua gamma di schede video Arc.