NVIDIA RTX 40: emergono i primi dettagli, potenza e consumi saranno mostruosi

Uno dei più importanti leak di dati NVIDIA da parte del gruppo LAPSUS$ è stato quello relativo alle schede video RTX di serie 40, ovvero le GPU dotate di architettura Ada Lovelace. Dopo che gli hacker di LAPSUS$ ne hanno svelato l'esistenza, tuttavia, oggi scopriamo anche alcune delle specifiche tecniche delle GPU RTX di serie 40.

Il nuovo leak è stato pubblicato su Twitter dall'affidabile insider Kopite7Kimi, che sembra spiegare che le GPU Ada avranno delle specifiche "estreme", ma richiederanno al contempo anche una build adeguata, soprattutto in termini di potenza in entrata, per poter funzionare correttamente.

Kopite7Kimi si focalizzata su tre GPU diverse, ovvero le presunte RTX 4090, RTX 4080 e RTX 4070, spiegando le specifiche di ciascuna. Partendo dalla RTX 4070, essa dovrebbe avere una GPU AD104-400, una VRAM da 12 GB e una velocità di 24 Gbps, quest'ultima condivisa con le altre due schede video top di gamma. Il dispositivo dovrebbe sviluppare un TDP complessivo di 400 W.

Passando alla RTX 4080, invece, dovremmo trovarci di fronte a una scheda video con 20 GB di VRAM a 24 Gbps e con una GPU AD102-200. Al momento, sappiamo che che le GPU AD102 avranno un totale di 144 Streaming Multiprocessors (SMs), il 71% in più delle GPU GA102 che si trovano sulle RTX di serie 30, arrivando ad un totale di CUDA Core pari a 18.432.

Anche la RTX 4090 dovrebbe avere una GPU AD102, questa volta la AD102-300, di cui però non sappiamo ancora quasi nulla. Rimane comunque possibile che la RTX 4090 sia molto simile alla scheda NVIDIA RTX 3090 Ti, che potrebbe essere una sorta di "prova generale" prima del lancio delle GPU di serie 40. Ad ogni modo, la RTX 4090 avrà una VRAM da 24 GB con velocità di 24 Gbps, sviluppando un TDP complessivo di 600 W.

I dettagli dati da Kopite7Kimi sembrano essere in linea con i precedenti leak tecnici sulle RTX 40, perciò dovrebbero essere piuttosto affidabili. Tutte e tre le schede, poi, dovrebbero avere un bus di interfaccia a 384 bit e sviluppare un bandwidth complessivo da 1004 Gb/s, lo stesso della RTX 3090 Ti.