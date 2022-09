NVIDIA RTX 40, abbiamo una finestra di lancio: 4090 in arrivo a ottobre, 4080 a novembre

Mentre nella giornata di ieri è emersa l'intera lineup delle NVIDIA GeForce RTX 4090 di Gigabyte, oggi, grazie ad un noto leaker, veniamo a conoscenza di una serie di nuovi dettagli tecnici sulle schede grafiche top di gamma del colosso di Santa Clara.

Napoleon, il Senior Editor del portale Chiphell, ha infatti rilasciato alcune interessanti dichiarazioni relative alle nuove GPU di NVIDIA. Innanzitutto, il leaker ha spiegato che NVIDIA è avanti sulla tabella di marcia della produzione delle proprie schede video e dovrebbe lanciare la RTX 4090 e la RTX 4080 nel quarto trimestre del 2022, ovvero tra ottobre e dicembre. L'annuncio delle schede video dovrebbe invece tenersi durante la GTC 2022 di NVIDIA, il 20 settembre.

In particolare, la RTX 4090 sarà mostrata alla GTC e uscirà per prima, nel mese di ottobre, mentre la RTX 4080, che potrebbe essere anch'essa presente alla GTC, arriverà sugli scaffali dei negozi nel mese di novembre. Le altre schede della lineup, ovvero la RTX 4070 e la RTX 4060, usciranno rispettivamente a dicembre 2022 e nei primi mesi del 2023. La RTX 4060, in particolare, sarà annunciata durante il CES 2023, a inizio gennaio. Non ci sono invece notizie circa la RTX 4050, i modelli "Ti" o la NVIDIA GeForce RTX TITAN rumoreggiata negli scorsi mesi.

Napoleon continua poi spiegando la RTX 4080 sarà lanciata in due varianti, rispettivamente con 16 GB e 12 GB di VRAM: il primo modello avrà un TDP più elevato del secondo, poiché la versione da 16 GB della scheda avrà consumi pari a 340 W, mentre quella da 12 GB si attesterà sui 285 W. La differenza nel wattaggio delle due schede, pari al 20% circa, lascia presagire anche una scheda tecnica completamente diversa tra l'una e l'altra, che vada ben oltre i 4 GB di VRAM aggiuntivi.

Secondo WCCFTech, infatti, la RTX 4080 16 GB dovrebbe avere un PCB a 12 livelli, contro il PCB a 10 livelli della variante da 12 GB. Sfortunatamente, comunque, nessuna fonte ha fornito le specifiche tecniche della RTX 4090, anche se la scheda video NVIDIA è comparsa online sugli store di alcuni rivenditori internazionali.