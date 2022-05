NVIDIA RTX 40 in larghissimo anticipo: saranno annunciate a maggio?

Dopo aver scoperto le specifiche tecniche della GPU AD102, il chip che verrà montato sulla scheda grafica NVIDIA RTX 4090, scopriamo oggi la finestra di lancio delle schede NVIDIA di nuova generazione. Sorprendentemente, la presentazione delle GPU potrebbe arrivare molto prima del previsto.

Dopo aver scoperto che NVIDIA ha confermato un keynote al COMPUTEX di Taiwan, infatti, pare che il lancio delle RTX 40 potrebbe arrivare già a luglio, con diverse settimane di anticipo rispetto alla tabella di marcia dell'azienda di Santa Clara negli scorsi anni.

Il leaker Kopite7Kimi, infatti, ha spiegato che il lancio delle schede NVIDIA di nuova generazione sarebbe già programmato per l'inizio del terzo trimestre del 2022. Se consideriamo che il terzo trimestre dell'anno va da luglio a settembre e che agosto è un mese tradizionalmente poco utilizzato per gli annunci di nuovi prodotti, è piuttosto chiaro che il tipster si riferisca al mese di luglio come data papabile per l'annuncio delle schede grafiche.

Bisogna tuttavia fare due precisazioni. La prima è Kopite7Kimi, per quanto abbia una storia di leak estremamente affidabili, rimane una fonte difficile da verificare, perciò vi invitiamo a prendere quanto riportato con le pinze. La seconda, invece, è che non è chiaro se a luglio verranno lanciate o annunciate le GPU NVIDIA RTX 40.

Si tratta di una differenza non da poco perché, se a luglio le schede video dovessero essere lanciate sul mercato, il loro annuncio potrebbe avvenire proprio al COMPUTEX, tra esattamente una settimana, il 23 maggio. Al contrario, se quello di luglio fosse solo l'annuncio delle schede, che poi potrebbero essere pubblicate a settembre (magari in concomitanza con la GamesCom), allora al COMPUTEX potrebbe essere mostrato solo un breve teaser delle componenti, oppure NVIDIA potrebbe concentrarsi su tutt'altro.