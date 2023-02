NVIDIA RTX 40 Mobile senza segreti: leak svela le performance delle RTX 4070, 4060 e 4050

Con la comparsa dei primi benchmark della NVIDIA RTX 4070 Laptop, che mostrano delle performance superiori a quelle di una RTX 3070 di scorsa generazione, pare che ormai la fascia media del Team Verde sia in arrivo anche su PC portatili. Non stupisce dunque che, sempre nelle scorse ore, siano trapelati dei test delle RTX 4070, 4060 e 4050 Laptop.

La notizia arriva da ComputerBase, che con un articolo pubblicato sul proprio sito web e un post su Twitter ha spiegato quali saranno le performance e le specifiche delle RTX 4050, 4060 e 4070 di NVIDIA per la mobilità. In particolare, pare che la RTX 4060 e la RTX 4050 condivideranno la stessa GPU AD107, che ha una die size di 156 millimetri quadrati, mentre la RTX 4070 sarà dotata di una GPU AD106 da 186 millimetri quadrati.

Tutte e tre le GPU hanno dei power limits, ovvero dei limitatori che bloccano le performance in base ai consumi energetici della scheda video: per la RTX 4050 il power limit si ferma a 95 W, mentre per le RTX 4060 e 4070 si ferma invece a 105 W. Ovviamente, con un blocco simile ai consumi, le schede dedicate per laptop potrebbero avere delle performance inferiori rispetto a quelle teoricamente garantite dalla loro GPU.

In termini tecnici, la RTX 4070 avrà una GPU AD106 realizzata con processo 4N di TSMC, con un totale di 36 Streaming Multiprocessors (SMs) e di 4.608 GPU Core. Il clock della scheda va dai 1.230 ai 2.175 MHz e la sua memoria Cache L2 è da 32 MB. Il bus di interfaccia, infine, è a 128 Bit.

La RTX 4060 sarà dotata di una GPU AD107, anch'essa realizzata con processo 4N di TSMC. La GPU avrà 24 SMs e 3.072 Core, con 96 Tensore Core e 24 Ray-Tracing Core. Anche in questo caso la Cache sarà da 32 MB e il bus di interfaccia da 128 Bit. Cambia invece la frequenza della memoria, che va dai 1.470 ai 2.370 MHz.

Infine, la RTX 4050 avrà una GPU AD107 in versione ridotta, sempre realizzata con nodo 4N di TSMC ma dotata di soli 20 SMs, nonostante una dimensione del die identica a quella della RTX 4060. La scheda ha 2.560 Core e una frequenza tra i 1.605 e i 2.370 MHz, con 80 Tensor Core e 20 Ray-Tracing Core. La Cache L2 è da 12 MB e il bus di intefaccia da 96 Bit.

Nei test di ComputerBase, effettuati su sette videogiochi di ultima generazione, le tre GPU hanno raggiunto dei buoni risultati, soprattutto trattandosi di prodotti per la mobilità privi di driver dedicati, almeno per ora. La RTX 4070 arriva a 44 FPS in media, con una risoluzione di 2.560 x 1.440 pixel, mentre la RTX 4060, con le stesse impostazioni, raggiunge i 37 FPS: attivando il Ray-Tracing, le due GPU scendono rispettivamente a 34 e 30 FPS.

Invece, la RTX 4050 stata testata solo in 1080p, visti i suoi scarsi risultati a risoluzioni superiori. In questo caso, la GPU arriva a 38 FPS senza Ray-Tracing. A confronto, in 1080p la RTX 4070 tocca i 76 FPS con Ray-Tracing disattivato, mentre la RTX 4060 scende a 65 FPS. Con il Ray-Tracing attivo, le due schede si fermano invece rispettivamente a 59 e 51 FPS, in entrambi i casi con DLSS disattivato.