NVIDIA RTX 40? No, grazie: potrebbero arrivare delle 'nuove' RTX 3060

Mentre le prime RTX 4090 sono apparse nei negozi online, giungono novità sul fronte Ampere e, per l'esattezza, si parla di una nuova infornata di GPU inedite di fascia media, dei refresh strategici per le RTX 3060 e RTX 3060 Ti.

Pur ricordando che quanto riportato è da considerare come rumor e in quanto tale assolutamente non confermato da fonti ufficiali, si apprende della possibile produzione di schede video RTX Serie 30 aggiornate, proprio le summenzionate RTX di fascia media.

La RTX 3060 al centro delle indiscrezioni sarebbe da 8 GB di memoria GDDR6, 4 GB in meno dell'attuale modello, con conseguente taglio di prezzo che passerebbe, in questo caso, da 350 a 300 dollari negli Stati Uniti.

Oltre a questa scheda, si parla di una possibile RTX 3060 Ti aggiornata finalmente con memoria GDDR6X, seppur dello stesso taglio da 8 GB, che fornirebbe prestazioni in linea con quelle della RTX 3070 Ti, vale a dire con una velocità di 19 Gbps e una banda che passerebbe da 448 e 608 GB/s (256-bit).

L'eventualità dell'arrivo sul mercato di queste schede sarebbe molto concreta e si attendono possibili novità nell'arco di poche ore o giorni.

Nel frattempo, ricordiamo la recente pubblicazione del teaser Project Beyond delle RTX 40 di NVIDIA, primo assaggio della imminente campagna marketing del colosso verde.