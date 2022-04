NVIDIA RTX 40, nuove conferme lato tecnico: avranno memorie GDDR6X a 24 Gbps

Ad un paio di settimane dal lancio ufficiale della NVIDIA RTX 3090 Ti, avvenuto lo scorso 29 marzo, anche Micron ha confermato di essere al lavoro sulla scheda, producendo le memorie VRAM GDDR6X a 21 Gbps montate sulla GPU. Non è però finita qui: l'azienda, infatti, ha confermato di aver già iniziato la produzione delle memorie per le GPU Ada.

Le GPU Ada sono ovviamente le schede grafiche NVIDIA di Serie 40, il cui codename "Ada" dipende dall'architettura hardware utilizzata dalla GPU, denominata "Ada Lovelace" in onore dell'omonima matematica britannica del XIX secolo. La conferma che Micron sia al lavoro sulle schede grafiche NVIDIA di nuova generazione può aiutarci a fare luce sui dettagli tecnici delle schede, specie dopo che nelle scorse ore è trapelato un interessante leak sulle caratteristiche tecniche delle RTX 40 di NVIDIA.

Nello specifico, Micron ha confermato di essere al lavoro su delle memorie a 24 Gbps che finiranno sulle schede grafiche NVIDIA di nuova generazione. L'informazione - va precisato - non arriva da un leak o da un rumor, ma da un comunicato stampa ufficiale dell'azienda, che spiega che le sue memorie GDDR6X verranno utilizzate nelle "applicazioni ad alto consumo di dati del futuro".

Considerato che lo stesso comunicato stampa annuncia l'inizio dei lavori sulle RTX 3090 Ti da parte del produttore di RAM e VRAM, non è così improbabile che le "applicazioni" a cui si riferisca Micron altro non siano che le GPU Ada. L'azienda, comunque, spiega che la sua tecnologia GDDR6X dovrebbe essere la più efficiente al mondo, almeno in termini di consumo energetico.

Dall'annuncio di Micron scopriamo dunque che le GPU NVIDIA RTX 40 avranno memorie a 24 Gbps, come già previsto dal leak di ieri, che dunque sembra rivelarsi sempre più veritiero man mano che passa il tempo. Il portale americano WCCFTech, comunque, ha già calcolato che, utilizzando una memoria a 24 Gbps e un bus come a 384 bit quello rumoreggiato nelle scorse ore, le GPU Ada potrebbero arrivare ad un bandwidth complessivo di 1,1 TB/s.