NVIDIA RTX 40, nuove informazioni sul lancio: si parte dalla 4090?

Sono passati pochi giorni da quando è trapelata in rete la serie NVIDIA RTX 40, con le specifiche delle 4090, 4080, 4070 e 4060, e sul web continuano ad emergere indiscrezioni e presunte tali sulle nuove GPU della casa americana.

Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete, confermate anche dal popolare leaker Kopite7kimi, NVIDIA dovrebbe presentare per prima la RTX 4090, seguita poi dall’RTX 4080.

La strategia (non confermata ufficialmente da NVIDIA) prevede che l’annuncio arrivi a metà Luglio, per poi raggiungere i negozi ad agosto. Qualora tale rumor dovesse rivelarsi veritiero, si tratterebbe di un cambio importante in quanto NVIDIA potrebbe non seguire la strada dell’Ampere, partendo quindi dal lancio per primo del prodotto di punta.

Con la serie RTX 30, NVIDIA ha annunciato l’intera gamma nella stessa data, comprese le serie RTX 3090, 3080 e 3070, mentre per quanto riguarda il lancio si è partiti dalla 3080, seguita dalla RTX 3070.

Per la serie RTX 40 invece si dovrebbe partire dalla 4090, seguita dalla 4080 e quindi dalla 4070, almeno a giudicare da quanto affermato dal leaker in risposta ad un tweet pubblicato da 3DCenter che parlava di due possibili schemi per il lancio della serie Ada Lovelace: 4080-4090-4070 o appunto 4090-4080-4070.