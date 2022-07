NVIDIA, le RTX 40 perfettamente compatibili con i notebook RTX 30?

Mentre attendiamo con ansia il lancio delle RTX Serie 40 in campo desktop, soprattutto dopo i clamorosi benchmark TimeSpy Extreme di RTX 4080 e 4070, spostiamo l'attenzione per qualche istante sul segmento laptop, di cui si è parlato molto poco negli ultimi mesi.

A quanto pare, le piattaforme di prova per le GPU di nuova generazione sarebbero finalmente pronte anche per mobile praticamente per tutta la lineup Ada. Si parla, infatti, di GPU dalla AD102 alla AD107, vale a dire dalla RTX 4090 alla RTX 4050, salvo sorprese sulla nomenclatura commerciale.

Questa conferma arriva dal solito kopite7kimi e si traduce nella possibilità che presto i principali produttori avranno per le mani l'intera gamma di GPU di nuova generazione per sviluppare le proprie proposte commerciali.

Lo stesso tipster, poi, si è spinto oltre affermando qualcosa di molto interessante, vale a dire che tutti i notebook disegnati per GPU GA107 (vale a dire con RTX 3050) potranno essere tranquillamente adattati alle GPU AD106 e AD107, rispettivamente RTX 4060 e RTX 4050. Questo dovrebbe tradursi in una considerevole riduzione nei tempi di commercializzazione delle proposte mainstream da gaming con architettura Ada.

Per saperne di più su quanto emerso in rete nelle ultime settimane, suggeriamo di dare un'occhiata al nostro nuovo speciale sulle NVIDIA RTX 40.