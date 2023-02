NVIDIA RTX 40, prezzi in aumento anche su laptop? Una 4060 costerà più di una 3070!

Mentre NVIDIA prepara le RTX 4060 e 4060 Ti desktop, si avvicinano velocemente anche i primi laptop che montano le versioni mobile delle due schede. Sfortunatamente, però, pare che i prezzi dei portatili con le GPU RTX 40 mobile saranno molto più alti rispetto alle controparti di scorsa generazione.

A portare a galla i presunti prezzi dei laptop con GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 Mobile è il portale cinese MyDrivers, che spiega che sul mercato nazionale questi device avranno prezzi che partiranno da 7.999 o addirittura da 8.999 Yuan. A conti fatti, ciò significa che i laptop con grafica dedicata RTX 4060 avranno un MSRP di circa 1.100-1.200 Euro al cambio attuale.

I modelli high-end degli stessi device, magari dotati di più RAM, storage o di una CPU migliorata, avranno un prezzo di 9.999 Yuan, ovvero 1.370 Euro circa. A peggiorare le cose vi è poi il fatto che i device messi in vendita in Cina costano solitamente molto meno rispetto alle controparti destinate ai mercati esteri, e in particolare a quello europeo: in altre parole, è possibile che nel Vecchio Continente un laptop con una GPU RTX 4060 finisca per costare tra i 1.400 e i 1.600 Euro.

Ciò potrebbe generare un aumento a cascata del prezzo dei laptop con schede video più performanti, portando per esempio i device con GPU RTX 4070 Mobile a dei prezzi che potrebbero aggirarsi attorno ai 2.000 Euro, se non addirittura qualcosa di più. Nulla di troppo strano, specie se consideriamo che i portatili con grafica dedicata RTX 4080 e 4090 sforano abbondantemente i 2.000 Euro, arrivando in alcuni casi estremi a cifre comprese tra i 4.000 e i 5.000 Euro.

Parallelamente, ciò significa anche che solo i laptop con GPU RTX 4050 Mobile resteranno abbordabili per i videogiocatori entry-level, assestandosi su un prezzo appena inferiore ai 1.000 Euro. In questo modo, però, NVIDIA rischierebbe di lasciare tutta la fascia bassa, medio-bassa e media nelle mani di AMD, che invece dovrebbe portare sul mercato diverse proposte a prezzo contenuto.

Tornando ai laptop con GPU RTX 4060 protagonisti del leak di MyDrivers, una conferma del loro prezzo sulle cifre stabilite dal rumor indicherebbe che essi costerebbero molto più dei device con RTX 3070 di scorsa generazione, testimoniando un ingente salto di prezzo tra le schede grafiche con architettura Ampere e quelle con architettura Ada.