NVIDIA RTX 40: rivoluzione nella memoria cache L2, fino a 16 volte in più delle GPU Ampere

Dopo i primi leak sulle NVIDIA RTX di serie 40, apparsi nella giornata di ieri in seguito all'attacco hacker del gruppo LAPSUS$ contro i server della compagnia, oggi sono altri due insider, presumibilmente non legati al gruppo hacker dell'attacco all'azienda di Santa Clara, a confermare alcune specifiche tecniche delle GPU RTX 40.

Nello specifico, oggi parliamo delle dimensioni della cache L2 delle GPU Ada, che potrebbero ricevere un upgrade massiccio rispetto alle schede video con architettura Ampere. A riportare la notizia sono i due insider harukaze5719 e xinoassassin1, secondo i quali la nuova architettura delle schede grafiche permetterà un ingrandimento fino a sedici volte della memoria cache delle RTX di serie 40, mettendole in pari con le GPU AMD RX 6000 o addirittura superandole.

In particolare, la GPU flagship AD102 dovrebbe avere 96 MB di cache L2, mentre le due schede high-end AD103 e AD104 (rispettivamente la RTX 4080 e la RTX 4070) avranno 64 MB di cache L2. La GPU AD106, invece, avrà 48 MB di cache L2, mentre la AD107 si fermerà a 32 MB. Se ciò fosse vero, le dimensioni della cache della GPU meno performante della linea 40 sarebbero pari a cinque volte quelle della GA102 della serie Ampere, che si ferma a soli 6 MB di cache L2.

Le indiscrezioni sono in linea con le notizie emerse nelle scorse ore sulle RTX 40, che potrebbero arrivare al 71% di Core in più rispetto alle RTX 30: se ciò fosse vero, l'aumento del numero di Core dovrebbe coincidere con quello della cache, in modo da assicurare un bandwidth elevato per la trasmissione dei dati.

L'aumento delle dimensioni della cache delle GPU NVIDIA di nuova generazione è una mossa poco ortodossa per il Team Verde, che sembra anzi aver preso spunto da AMD per la prima volta da diverse anni a questa parte, cercando di mimare la tecnologia Infinity Cache della compagnia di Sunnyvale.

Per le sue cache, NVIDIA potrebbe usare le memorie GDDR6X a 21 Gbps di Samsung, annunciate solo di recente, oppure le GDDR6+ o addirittura le GDDR7, sempre di Samsung, che dovrebbero permettere all'azienda di raggiungere bandwidth ancora superiori rispetto alle memorie GDDR6 standard utilizzate da AMD per tutta la propria lineup RDNA2.