NVIDIA RTX 40 Super, leakate le date di lancio: manca poco!

Le RTX 40 SUPER di NVIDIA sono in arrivo, e ora, grazie ad un leak, sappiamo anche quale sarà la loro data di lancio. Una nuova indiscrezione, infatti, ci svela sia quando verranno svelate le RTX 40 SUPER che quando avverrà il loro lancio sul mercato, confermando anche quali schede video comporranno la lineup.

A riportare il leak è WCCFTech, che a sua volta si rifà al portale cinese ITHome. Quest'ultimo spiega che le RTX 40 SUPER arriveranno l'8 gennaio 2024 durante il CES di Las Vegas: in effetti, già sappiamo che, proprio l'8 gennaio alle 17:00 italiane, NVIDIA terrà la sua conferenza al CES. L'arrivo delle schede video mid-gen in quella cornice, dunque, si è improvvisamente fatto estremamente più probabile.

ITHome riporta anche che le campagne marketing degli AIB di NVIDIA inizieranno sempre l'8 gennaio, poco dopo la presentazione delle schede della lineup al CES. A proposito di queste ultime, il sito web cinese conferma che la linea sarà composta da tra dispositivi, ovvero:

La NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

La NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

La NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER

In aggiunta, è stato riportato che, nonostante la presentazione delle tre schede sarà simultanea, il loro lancio avverrà in tre giornate diverse. Per prima arriverà la RTX 4070 SUPER, con un'uscita prevista per il 17 gennaio; poi sarà la volta della RTX 4070 Ti SUPER, in arrivo il 24 gennaio; infine toccherà alla RTX 4080 SUPER, in uscita il 31 gennaio. Le tre componenti, dunque, faranno il loro debutto sul mercato ad una settimana di distanza l'una dall'altra.

Le specifiche delle RTX 40 SUPER di NVIDIA sono finite online già nelle scorse settimane, ma per il momento non si sa nulla sulle versioni Founders Edition delle tre schede. Ad oggi, infatti, non sono comparse online immagini delle componenti, mentre sembra certo che i principali partner del Team Verde lanceranno delle versioni custom delle GPU.