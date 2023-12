NVIDIA RTX 40 SUPER, ormai ci siamo: leakate le lineup di Gigabyte, AORUS, MSI e Palit

Le RTX 40 SUPER di NVIDIA sono tra le novità del CES 2024, ormai è pressoché certo. Dopo mesi di leak e speculazioni, finalmente i partner del Team Verde sembrano pronti a sollevare il velo di mistero che ancora ricopre le loro GPU mid-gen: ecco le prime informazioni sulle RTX 40 SUPER dei principali AIB di NVIDIA!

Dopo aver visto le NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER di ASUS, trapelate in rete poco dopo Natale, è ora il turno di una pletora di altri AIB del Team Verde. Partiamo con AORUS, che ha rilasciato su X, tramite il proprio profilo turco, un teaser che mostra una scheda grafica mai vista prima, in arrivo al CES 2024. Il tweet, inoltre, svela che la compagnia-madre di AORUS, Gigabyte, sta preparando anche altre componenti per un lancio durante il Consumer Electronics Show del 9-12 gennaio 2024.

La scheda grafica mostrata da AORUS - riporta Tom's Hardware - dovrebbe essere la versione AORUS Master WindForce della RTX 4070 SUPER o della RTX 4070 Ti SUPER, con uno spessore di tre slot e con tre ventole "Bionic Shark", ciascuna circondata da un anello RGB bicolore. Il design, comunque, sembra molto simile a quello delle versioni non-SUPER delle GPU NVIDIA dello stesso AIB.

Parlando di Gigabyte, un altro post su X, questa volta del leaker Haruzake5719, ha svelato che la compagnia taiwanese dovrebbe portare al CES una pletora di schede video della linea RTX 40 SUPER. Tra queste, infatti, dovremmo avere le versioni AORUS Master, Aero e Aero OC, Gaming e Gaming OC, Eagle e Eagle OC, Windforce, Windforce OC e Windforce V2 delle RTX 4080 SUPER, 4070 Ti SUPER e 4070 SUPER. Le ultime due componenti saranno lanciate anche in variante Eagle Ice e Eagle Ice OC, per un impressionante totale di 33 modelli diversi di schede video.

Il rivenditore russo ExtremeCorp, invece, ha già messo in vendita (tramite preordine, ovviamente) diverse RTX 40 SUPER targate Palit, ovvero le RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER e RTX 4070 SUPER in versione Gaming Pro, Gaming Pro OC, Jetstream OC e Dual. Tutte le schede dovrebbero avere una VRAM da 16 GB, con l'eccezione della RTX 4070 Dual, che invece dovrebbe assestarsi su 12 GB di memoria.

Per concludere, nelle scorse ore si è svelata anche la lineup del CES 2024 di MSI, che comprende quattro GPU RTX 4080 SUPER (ovvero la Suprim X, la Gaming X Slim, la Gaming X Slim White e la Ventus 3X OC), quattro RTX 4070 Ti SUPER (cioè la Gaming X, la Gaming X Slim White, la Ventus 2X White OC e la Ventus 2X OC) e quattro RTX 4070 SUPER (la Gaming X Slim White, la Gaming X Slim, la Ventus 2X White OC e la Ventus 2X OC). I prezzi di queste schede oscillano tra gli 850 e i 1.450 Euro a seconda del modello.