NVIDIA RTX 40 SUPER, sono queste le specifiche? La RTX 4080 delude, bene 4070 e 4070 Ti

Dopo aver visto la confezione della NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER, il cui nome ha fatto storcere il naso a diversi fan, un nuovo leak ci rivela quali saranno le specifiche tecniche delle tre RTX 40 SUPER in arrivo il prossimo anno: il lancio delle schede, secondo gli esperti, è già fissato per il CES 2024!

L'ultimo leak arriva dal portale internazionale WCCFTech, che ha usato le proprie fonti per fare ordine tra le specifiche tecniche delle RTX 40 SUPER rumoreggiate nelle scorse settimane. Il giornale online, in particolare, non conferma solo che le RTX 40 SUPER saranno presentate al CES 2024, nella seconda settimana di gennaio, ma anche che esse verranno lanciate nello stesso mese di gennaio sul mercato internazionale.

Partendo dunque dalla GeForce RTX 4080 SUPER, quest'ultimo dovrebbe avere una GPU AD103-400 completa, con 10.240 CUDA Core, 320 TMU, 112 ROP e 64 MB di cache L2. Il chip avrà un bus di interfaccia a 256-bit, il che suggerisce che la sua VRAM sarà pari a 16 GB di memoria GDDR6X, la stessa quantità della RTX 4080 "liscia". Identico sarà anche il TGP, pari a 320 W. Anche se alcuni insider hanno spiegato che le RTX 40 SUPER avranno prestazioni da paura, sembra che la RTX 4080 SUPER migliorerà solo del 3-5% le performance del modello base, con un incremento che salirà al 10% per i modelli custom.

Invece, la RTX 4070 Ti SUPER avrà una GPU AD103-175 o AD102-175 con 8.448 CUDA Core e 48 MB di cache L2. È possibile che la scheda venga distribuita in due versioni, una con GPU AD103 e una con AD102, ma non è chiaro se ci saranno delle distinzioni evidenti anche nel branding delle due varianti della medesima componente. In ogni caso, entrambe avranno 16 GB di memoria GDDR6X, ovvero 4 GB in più della RTX 4070 Ti liscia, e avranno un bus a 256-bit. Il TGP, invece, si manterrà ancora una volta invariato, pari a 285 W. L'incremento prestazionale, in questo caso, sarà più marcato, pari al 15% sul modello base.

Infine, la RTX 4070 SUPER sarà il best buy della linea mid-gen di schede video del Team Verde, almeno secondo i leak. In realtà, però, quest'ultima non dovrebbe distanziarsi troppo dalla RTX 4070 Ti SUPER in termini di miglioramenti percentuali a confronto con il modello liscio della stessa componente, facendo registrare un incremento medio di performance del 14%. Anche questa scheda dovrebbe arrivare in due varianti, una con GPU AD104-350 e l'altra con chip AD103-175, entrambi dotati di 7.168 CUDA Core e 48 MB di cache L2. La VRAM resterà da 12 GB di memoria GDDR6X, mentre il TGP salirà da 220 W a 240 W.