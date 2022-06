NVIDIA RTX 40, trapela la finestra di lancio: RTX 4090 in arrivo ad agosto!

Un paio di giorni fa, un leak aveva stabilito che le RTX 40 di NVIDIA saranno lanciate "a pezzi", poiché la RTX 4090 dovrebbe arrivare per prima, seguita dalla RTX 4080, dalla RTX 4070 e così via. Oggi, finalmente, abbiamo una finestra di lancio per ciascuna scheda video di nuova generazione di NVIDIA.

Nello specifico, già due giorni fa il leaker Kopite7Kimi aveva spiegato che tutte le RTX 40 sarebbero uscite tra il terzo e il quarto trimestre di quest'anno, dunque tra fine giugno e fine dicembre. Oggi, altre fonti sembrano confermare quanto stabilito dal tipster, che vanta già una serie di previsioni azzeccate piuttosto lunga.

Nello specifico, WCCFTech riporta che l'evento di lancio delle RTX 40 sarebbe già stato fissato per il mese di luglio. Durante l'evento saranno mostrate tutte le schede che comporranno la serie al lancio, le quali presumibilmente saranno le RTX 4090, 4080 e 4070, con altri modelli high-end (4080 Ti e 4090 Ti) e di fascia medio-bassa (4060 e 4050) in arrivo più avanti.

Nel corso dell'evento, poi, NVIDIA dovrebbe anche confermare le date di lancio di ciascuna scheda, che dovrebbero variare di prodotto in prodotto. Come già stabilito negli scorsi giorni, la RTX 4090 arriverà per prima nei negozi, con un lancio previsto in piena estate, nel mese di agosto. A ruota dovrebbero poi seguire la RTX 4080, in arrivo a settembre, e la RTX 4070, prevista per ottobre.

Per quanto riguarda la fascia medio-bassa, invece, la RTX 4060 arriverà qualche mese dopo, seguita dalle altre schede della serie, che potrebbero dunque essere lanciate solo nei primi mesi del 2023. Ciò potrebbe essere dovuto ai diversi tempi di lavorazione delle GPU Ada presenti sotto la scocca delle quattro GPU: a quanto pare, infatti, la RTX 4090 avrà una GPU AD102, la RTX 3080 una GPU AD103 e la RTX 3070 una GPU AD104.

Altra indiscrezione parecchio interessante, soprattutto per i nostri portafogli, è che, secondo il leaker Greymon55, le RTX di serie 40 saranno vendute al MSRP, così come le controparti della serie RX 7000 di AMD, grazie all'impegno dei due produttori nel soddisfare la domanda del mercato e nel promuovere metodi alternativi di vendita, come la campagna "Pronte e in Stock" di NVIDIA, che dovrebbe porre fine al fenomeno degli scalper con il lancio delle schede grafiche di nuova generazione.