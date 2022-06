NVIDIA RTX 40: trapelano nuove specifiche per la RTX 4090, la RTX 4080 e la RTX 4070

Dopo aver scoperto le specifiche della RTX 4050 di NVIDIA, un noto leaker fa oggi alcune precisazioni sulle schede tecniche delle GeForce RTX 4090, 4080 e 4070, rivedendo leggermente le specifiche rumoreggiate per le tre GPU di fascia medio-alta e alta del produttore di Santa Clara.

Secondo il leaker Kopite7Kimi, la lineup iniziale delle GeForce RTX 40 sarà composta da tre GPU, ovvero la RTX 4090, la RTX 4080 e la RTX 4070. Le due schede grafiche entry-level, ovvero la RTX 4060 e la RTX 4050, saranno invece lanciate solo qualche tempo dopo: sotto questo punto di vista NVIDIA sembra adottare una strategia opposta a Intel, che sta lanciando le sue schede video Intel Arc partendo dalle GPU di fascia bassa e salendo poi verso le top di gamma.

Per quanto riguarda la RTX 4090, questa dovrebbe essere dotata di una GPU AD102-300 non completa, poiché il chip full dovrebbe essere riservato alla versione TITAN delle schede video next-gen di NVIDIA. Nello specifico, la RTX 4090 dovrebbe avere 12 Streaming Multiprocessors (SMs), per un totale di 16.384 CUDA Core. La TITAN, invece, dovrebbe essere dotata di due SMs in più.

La velocità di clock della GPU dovrebbe rientrare nel range tra i 2.0 GHz e i 3.0 GHz, mentre la RTX 4090 dovrebbe avere 24 GB di VRAM GDDR6X a 21 Gbps, insieme ad un bus di interfaccia da 384-bit. Confermato dunque il bandwidth da 1 TB/s per la scheda top di gamma.

La RTX 4080, invece, dovrebbe montare una GPU AD103-300 anch'essa incompleta, con 80 SMs e 10.240 CUDA Core. La GPU dovrebbe avere una cache da 64 MB e 16 GB di VRAM GDDR6X a 18 Gbps, insieme ad un bus di interfaccia a 256-bit. Il bandwidth totale della scheda, dunque, dovrebbe essere di 576 GB/s. A preoccupare è invece il TDP della RTX 4080, che dovrebbe arrivare intorno ai 420 W, pari a quello della RTX 3090 di attuale generazione.

Infine, la RTX 4070 dovrebbe avere una GPU AD104-275 in versione cut-down, con la variante "full" riservata alla versione Ti della scheda. In totale, la scheda dovrebbe avere 56 SMs e un totale di 7.168 CUDA Core, insieme ad una cache L2 da 48 MB e 10 GB di memoria GDDR6. Accanto a queste specifiche, poi, troviamo un bus di interfaccia a 160-bit e una velocità della memoria pari a 18 Gbps, per un bandwidth totale di 360 GB/s.