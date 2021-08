NVIDIA RTX 4000, Ada Lovelace arriverà 'prima del previsto' su nodo TSMC

Dopo aver appreso gli ottimi risultati finanziari di NVIDIA per il secondo trimestre del 2021, torniamo a parlare dell'argomento più caldo del momento, ovvero le nuove schede video RTX Serie 4000.

Abbiamo recentemente provato a fare chiarezza sulle schede NVIDIA GeForce RTX Serie 40 ma ovviamente era lecito aspettarsi nuove indiscrezioni, anche a breve termine. Ecco dunque che, tramite le parole di kopite7kimi, una delle più autorevoli fonti in materia e già fra i più attendibili tipster sulle passate generazioni di NVIDIA, apprendiamo qualcosa di particolarmente interessante.

In uno dei suoi più recenti scambi di battute su Twitter, kopite ha rilasciato due importanti elementi del puzzle su Ada Lovelace. In un primo momento ha affermato che la prossima generazione "uscirà un po' prima. Abbiate pazienza", per poi arricchire lo scambio dichiarando che la nuova architettura sarà basata sul nodo a 5nm di TSMC.

Si tratta di informazioni chiave. La prima per i più impazienti di provare le potenzialità dei nuovi chip grafici. La seconda di natura logistica.

Abbiamo ormai imparato ad apprezzare l'ottima Serie 30 di NVIDIA, un salto generazionale incredibile che, nonostante lo shortage, ha portato a volumi record di vendite in tutto il mondo. Ciò che ha reso possibile il successo di questa generazione però non è stata solo l'ottima fase di progettazione ma anche la strategia e le partnership messe in piedi dalla stessa NVIDIA.

I chip Ampere sono infatti prodotti su nodo 8N di Samsung, un clamoroso cambio di fronte effettuato saggiamente anche in previsione della possibile crisi che avrebbe messo in ginocchio l'industria. TSMC è infatti il più grande produttore di semiconduttori al mondo e vanta alleanze storiche con alcuni dei più grandi brand sul mercato fra cui AMD e Apple, e risulta particolarmente difficile immaginare cosa sarebbe accaduto se anche NVIDIA, fra il 2020 e il 2021, si fosse affidata al produttore taiwanese.

Cosa possa spingere NVIDIA a puntare di nuovo su TSMC dopo le ottime performance produttive di Samsung è ancora ignoto, ma c'è chi punta il dito sulla presunta difficoltà di Samsung di riuscire a tenere il passo sui nodi di nuova generazione. Ovviamente, invitiamo a prendere quanto riportato con le tradizionali pinze, poiché quanto emerso non proviene da fonti ufficiali.