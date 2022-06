NVIDIA, la RTX 4050 non ha segreti: ecco la vera best buy della Serie 40

A scandire il progresso dell'hardware PC sono senza dubbio le proposte di fascia alta e altissima, che mirano a sfidare limiti e barriere di generazione in generazione. A trainare il mercato, però, sono le proposte per la fascia media.

Se da un lato troviamo gli incredibili rumor sulla potenza della RTX 4090 e quelli sui consumi della RTX 4060 superiori alla 3070, ad "alimentare" le speranze degli affezionati NVIDIA potrebbe essere l'opzione XX40.

Proprio la RTX 4050 è finita al centro dei riflettori nelle ultime ore, grazie a una clamorosa serie di indiscrezioni che ha messo letteralmente a nudo la sua scheda tecnica. Sotto la scocca dovrebbe prendere posto il chip NVIDIA AD107, una GPU che potrebbe seriamente alzare l'asticella della fascia più accessibile al punto da sdoganare ulteriormente il gaming con target 1440p, con tanto di tecnologie RTX e, quindi, con RT Core di terza generazione e Tensor Core di quarta.

La scheda dovrebbe proporre ben 3.072 Core CUDA, il 20% in più rispetto al chip presente sotto la scocca della RTX 3050, con il 50% in più di Cache L1 e otto volte il quantitativo di memoria L2, pari a 16 MB.

Il potenziale della scheda dovrebbe tradursi in circa 48 ROP, il 50% in più rispetto alla GPU GA107 (della RTX 3050), e 14 TFLOP FP32, con un TDP che dovrebbe attestarsi intorno ai 150W. Il prezzo, invece, dovrebbe essere di 249 dollari, confermandone la collocazione in termini di costo d'ingresso rispetto alla scorsa generazione.

Purtroppo, nonostante queste interessanti indiscrezioni, non tutto starebbe andando per il verso giusto. Infatti, come emerso nelle ultime ore, NVIDIA potrebbe rinviare la GTX 1630 e la Serie RTX 40.