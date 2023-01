NVIDIA, RTX 4050 e RTX 4060 confermate dalla EEC: stanno arrivando?

Mentre si continua a discutere del possibile posizionamento della RTX 4060 Ti rispetto alla RTX 3070, alla quale dovrebbe allinearsi in performance con una maggiore efficienza, in rete sono apparsi i primi indizi sull'esistenza anche delle RTX 4050 e RTX 4060.

Reduce dal recente lancio delle sue versioni custom della RTX 4070 Ti, al centro delle indiscrezioni c'è Shangke Group, partner asiatico di NVIDIA che vanta sotto il suo ombrello brand come MaxSun, sempre a distribuzione asiatica.

Nelle ultime ore, nel database della EEC è spuntata la sua ultima richiesta di certificazione, relativa non solo a modelli di fascia alta e già noti ai più come la RTX 4090 e la RTX 4080, ma anche a SKU finora inedite, vale a dire proprio le due schede video che dovrebbero andare a coprire il segmento mainstream e la fascia immediatamente superiore.

Purtroppo la pagina si limita a menzionare la RTX 4050 e la RTX 4060, evitando qualunque tipo di specifica relativa ai due prodotti, che a questo punto potrebbero essere più vicini del previsto.

Speculazioni a parte, ricordiamo che di solito si compilano determinate richieste anzitempo e non necessariamente per prodotti confermati. E il caso potrebbe essere proprio quest'ultimo, con la compagnia che potrebbe aver soltanto deciso di portarsi avanti registrando potenziali nuovi prodotti in arrivo nel corso dell'anno 2023 o 2024.

Nel frattempo, ricordiamo che in rete sono apparsi anche i prezzi dei laptop con RTX 4090 e non sono esattamente per tutte le tasche.