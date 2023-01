NVIDIA, le RTX 4060 e 4050 deluderanno? Potrebbero avere memorie da 8 e 6 GB

Con la presentazione della NVIDIA RTX 4070 Ti al CES 2023, ora al Team Verde restano poche GPU da mostrare, tutte condensate nella fascia medio-bassa: stiamo parlando delle RTX 4070, 4060 e 4050. Tuttavia, le recenti presentazioni della serie RTX 40 di GPU NVIDIA per laptop potrebbero darci informazioni sulle "sorelle maggiori" per desktop.

Un'analisi riportata da Tom's Hardware, in particolare, cerca di ipotizzare le specifiche delle RTX 4070, 4060 e 4050, insieme a quelle di un'ipotetica 4060 Ti, proprio a partire dalla scheda tecnica delle RTX 40 per laptop, che dovrebbero utilizzare grossomodo le stesse GPU delle controparti per PC fisso. Sfortunatamente, le informazioni emerse potrebbero scontentare molti fan.

Per esempio, la RTX 4070 potrebbe utilizzare una GPU AD104, la stessa della RTX 4070 Ti, ma in versione cut-down, cioè con meno Streaming Multiprocessors (SM) e Shader Unit. Difficile dunque che anche la RTX 4060 Ti e la RTX 4060 adottino la stessa GPU: al contrario, esse potrebbero orientarsi verso il chip AD106 utilizzato nelle RTX 4070 e 4060 Mobile svelate da NVIDIA al CES 2023.

Ciò significa che, dopo il lancio della GeForce RTX 3060 da 12 GB nel mese di febbraio 2022, accolto con favore dai fan, la RTX 4060 tornerà indietro a 8 GB di VRAM. Oggi come oggi, però, il numero di videogiochi che richiedono una memoria superiore è piuttosto alto. La limitata VRAM della scheda potrebbe dipendere anche dalla scelta di implementare un bus a 128-bit, che supporta fino a 2 GB di VRAM per ogni canale a 32-bit.

Certo, resta la possibilità di utilizzare un sistema "clamshell" con due chip di memoria per canale, ma si tratta di una soluzione raramente utilizzata per le GPU consumer e che porterebbe la VRAM totale della scheda a ben 16 GB, quattro in più della RTX 4070 Ti, che ha una VRAM da 12 GB. Insomma, sembra sempre più probabile che la nuova mediogamma di NVIDIA si assesterà sugli 8 GB di memoria.

Con la RTX 4050, poi, le cose potrebbero persino peggiorare: NVIDIA, infatti, potrebbe riadattare la GPU mobile AD107 su desktop. Il chip, però, permetterebbe alla RTX 4050 di arrivare ad una VRAM complessiva da soli 6 GB, considerati ormai ampiamente insufficienti per moltissimi videogiochi in commercio.



Non è però solo una questione di VRAM: anche il numero di Shader Unit e SM delle RTX 4060 e 4050 potrebbe non essere tanto più alto delle controparti di scorsa generazione, rendendo, almeno sulla fascia medio-bassa, pressoché inutile il salto da RTX 30 a RTX 40.