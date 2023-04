NVIDIA RTX 4060 e 4060 Ti, delusione in arrivo? Avranno solo 8 GB di VRAM

La finestra di lancio della NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti è stata leakata qualche settimana fa, confermandoci che la GPU midrange del Team Verde dovrebbe arrivare al Computex di Taiwan, a fine maggio. Oggi, però, le RTX 4060 e 4060 Ti sono comparse in Europa, nel listino di un importante retailer belga.

Stiamo parlando di 2Compute, che sul suo listino prodotti ha inserito un PC da gaming preassemblato di MSI, chiamato MSI MAG Infinite S3 e di cui avete un'immagine in calce a questa notizia. Il PC può essere acquistato in varie combinazioni di CPU e GPU: tra queste ultime troviamo le NVIDIA GeForce RTX 3060, 3080, 4070, 4080 e anche le non ancora annunciate RTX 4060 e 4060 Ti.

Entrambe le GPU avranno 8 GB di VRAM, infrangendo così i sogni dei fan che speravano che le due schede video (o almeno il modello Ti) avessero una memoria da 10 o 12 GB. Al contrario, il listing sembra confermare i precedenti rumor sulla RTX 4060 e sulla RTX 4060 Ti, tutti orientati verso una VRAM da 8 GB per entrambe le schede.

Sfortunatamente, visto che le due GPU si trovano in un PC preassemblato, i listing che le includono non ci dicono nulla sui prezzi di lancio delle due componenti: un vero peccato, anche perché la "serie 60" di GPU di NVIDIA è tradizionalmente una delle più acquistate dall'utenza media, specie nel settore gaming. In ogni caso, tutti i preassemblati di MSI combinano una GPU NVIDIA di nuova generazione con una CPU Intel Raptor Lake, sovente un Intel Core i7-13700 o un i5-13400.

Vi ricordiamo comunque che, al netto di un quantitativo di VRAM non certo eccezionale, le due RTX 4060 e 4060 Ti potrebbero avere ottime performance, garantite dall'ottima GPU AD106, che nel caso della RTX 4060 Ti dovrebbe avere ben 4.352 CUDA Core, mentre in quello della RTX 4060 si dovrebbe fermare a 3.072 CUDA Core.