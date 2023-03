NVIDIA RTX 4060 e 4060 Ti: trapelano le specifiche, il lancio è vicino?

Mentre aspettiamo il lancio ufficiale della NVIDIA GeForce RTX 4070, che secondo alcuni rumor sarebbe previsto per il 13 aprile, arrivano anche le prime indiscrezioni sulla finestra di lancio delle RTX 4060 e 4060 Ti, che non solo verranno lanciate insieme, ma arriveranno solo poche settimane dopo la RTX 4070.

A riportare il rumor è WCCFTech, secondo cui la RTX 4060 Ti e la RTX 4060 arriveranno a maggio, circa un mese dopo la RTX 4070. Sembra dunque che NVIDIA stia aumentando la velocità dei suoi lanci, specie dopo che tra il lancio della NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti e quello della RTX 4070 sono passati ben tre mesi. A corroborare l'ipotesi di un lancio ravvicinato per le serie 70 e 60 di GPU di nuova generazione di NVIDIA vi sono poi le prime immagini della RTX 4060 Founders Edition, che ci dicono che la scheda è ormai pronta ad essere messa in vendita.

In termini tecnici, la RTX 4060 Ti avrà una GPU AD106-350-A1, ovvero una versione cut-down del chip grafico AD106. Essa dovrebbe avere 34 Streaming Multiprocessors e 4.352 CUDA Core, insieme ad una VRAM da 8 GB di memoria GDDR6 a 18 Gbps su un bus di interfaccia a 128-bit. In totale, il bandwidth della scheda dovrebbe essere pari a 288 GB/s. Infine, la GPU avrà una Cache L2 da 32 MB, ben otto volte maggiore rispetto alla Cache L2 della RTX 3060 Ti.

In termini di potenza, la RTX 4060 Ti consumerà meno della RTX 3060 Ti: un'ottima conferma, seppur ancora da prendere con le pinze, perché pare che il TDP totale della GPU si attesterà tra 150 e 160 W. In percentuale, i consumi della GPU di nuova generazione dovrebbero essere del 20-25% in meno rispetto a quella di due anni fa.

Invece, la RTX 4060 avrà una GPU AD107-400-A1, dunque una GPU completamente diversa dalla RTX 4060 Ti: si tratterà della versione "completa" della GPU AD107, la cui variante cut down potrebbe dunque essere utilizzata per le RTX 4050 e (eventualmente) 4050 Ti. Il chip ha un totale di 3.072 CUDA Core e una VRAM da 8 GB di GDDR6 a 18 Gbps su un bus di interfaccia a 128 bit, per un bandwidth complessivo da 288 GB/s. La scheda avrà poi una Cache L2 da 24 MB e un TDP reference pari a soli 115 W, il 35% della RTX 3060 di scorsa generazione.