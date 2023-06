NVIDIA RTX 4060 8 GB, lancio in anticipo? Potrebbe arrivare a giugno!

A metà maggio, NVIDIA ha annunciato la RTX 4060 8 GB insieme alle RTX 4060 Ti da 8 e 16 GB. Sfortunatamente, la GPU di fascia più bassa del Team Verde non è ancora arrivata sugli scaffali dei negozi: al contrario, il lancio della RTX 4060 8 GB è in programma per il mese di luglio. Ora, però, pare che NVIDIA potrebbe anticipare la release della GPU.

Stando a quanto riporta l'account MEGASizeGPU su Twitter, infatti, sembra che la "RTX 4060 non-Ti arriverà nei negozi un pochino prima del previsto". Il leaker, finora rivelatosi piuttosto affidabile nella scena delle componenti per PC, ha poi spiegato che la finestra di lancio della scheda è stata anticipata da inizio luglio alla fine di giugno.

Difficile dire perché NVIDIA abbia anticipato la RTX 4060, anche se i motivi dietro a tale scelta potrebbero essere diversi. Il primo di tutti, a nostro avviso, potrebbe essere lo scarso successo della NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, i cui dati iniziali di vendita non fanno certo gridare al miracolo. In generale, tutta la generazione RTX 40 non ha fatto registrare delle vendite superlative, con l'eccezione della RTX 4090, lanciata però più di sei mesi fa.

Probabilmente, nell'ottica di NVIDIA, la RTX 4060 potrebbe risollevare la lineup in termini puramente commerciali, grazie anche ad un MSRP di lancio molto basso, pari a 299 Dollari negli Stati Uniti: a confronto, la RTX 3060 di scorsa generazione costava 329 al lancio, mentre la principale alternativa di AMD, la Radeon RX 7600, viene proposta anch'essa attorno ai 300 Dollari sul mercato americano.

Vi ricordiamo infine che la NVIDIA RTX 4060 avrà una GPU AD107 completa con 3.072 CUDA Core e 8 GB di VRAM GDDR6 a 17 Gbps, su un bus di interfaccia a 128-bit. Il bandwidth complessivo della scheda è di 272 GB/s, mentre la cache della componente si attesta sui 24 MB di memoria L2.