NVIDIA RTX 4060 8 GB, svelata la data di lancio? Non manca molto

Giusto un paio di giorni fa vi abbiamo spiegato che la NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB arriverà in anticipo, con un lancio globale fissato non più per i primi giorni di luglio, ma per la seconda metà di giugno. Ora, però, un nuovo leak sembra svelarci la data esatta di uscita della RTX 4060 da 8 GB di VRAM.

Il leak arriva, esattamente come quello delle scorse ore, dall'insider MEGAsizeGPU, che su Twitter ha pubblicato quella che sembra essere la tabella di marcia per il lancio della RTX 4060 su scala globale. La tabella, che potete vedere in calce a questa notizia, riporta correttamente che la presentazione della NVIDIA RTX 4060 si è tenuta il 18 maggio, poco prima del Computex, e arriva fino a fine giugno.

Stando alla documentazione trapelata in rete, infatti, la RTX 4060 8 GB uscirà il 28 giugno nella versione Founders e in tutte le varianti prodotte dagli AIB che si manterranno strettamente al prezzo di lancio stabilito dalla stessa NVIDIA per la sua scheda, che è pari a 299 Dollari. Tutte le GPU che, pur configurandosi come delle RTX 4060 8 GB, costeranno più del MSRP, saranno lanciate il 29 giugno nei negozi specializzati.

Si tratta di un lancio in due date, dunque, seguendo le stesse modalità già adottate per la presentazione della NVIDIA RTX 4070 al pubblico. Sempre tra il 28 e il 29 giugno dovrebbero arrivare le recensioni della stampa specializzata, che proprio in questi giorni starebbe ricevendo le sue GPU di prova. Sicuramente, dunque, nelle prossime ore vedremo comparire in rete le prime immagini e i primi benchmark della scheda.

Infine, vi ricordiamo la scheda tecnica della RTX 4060 del Team Verde, che dovrebbe avere 3.072 CUDA Core su una GPU AD106 completa, 8 GB di VRAM GDDR6 a 17 GT/s su un bus a 128-bit e un TBP complessivo non superiore ai 115 W.