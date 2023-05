NVIDIA RTX 4060 Ti in anticipo? Il modello da 8 GB potrebbe arrivare prima del previsto

Pare che NVIDIA lancerà tre RTX 4060 a maggio, ovvero la GeForce RTX 4060 da 8 GB e le GeForce RTX 4060 Ti da 8 GB e da 16 GB. Oggi, un leak sembra anticipare la data di lancio della RTX 4060 Ti 8 GB, che potrebbe arrivare sul mercato qualche giorno prima del previsto.

Secondo diversi rumor delle scorse settimane, infatti, le RTX 4060 saranno lanciate al Computex di Taiwan, fissato tra il 30 maggio e il 2 giugno prossimi. Nello specifico, le GPU dovrebbero essere presentate durante il keynote inaugurale del Computex, che d'altro canto sarà tenuto da Jensen Huang, il CEO della stessa NVIDIA.

Il portale VideoCardZ, una delle fonti più affidabili nel settore delle schede video, ha però rivelato che la RTX 4060 Ti arriverà il 24 maggio, circa una settimana prima della conferenza di apertura della kermesse di Taipei. Il sito web, che si rifà a delle fonti interne alla stessa NVIDIA, conferma esplicitamente solo la data di lancio della RTX 4060 Ti da 8 GB, perciò resta da capire se il Team Verde deciderà di lanciare anche le altre due GPU della lineup nello stesso frangente o se, invece, queste ultime verranno tenute davvero da parte fino al Computex, con un lancio "su due tempi".

In questo secondo caso, tuttavia, la strategia di NVIDIA sarebbe di difficile comprensione: perché spezzare in due il lancio della RTX 4060 Ti, per giunta conservando il modello con più VRAM della scheda (di gran lunga il più interessante dei due) fino al Computex? A questo punto, verrebbe più logico pensare che le due RTX 4060 Ti possano essere lanciate insieme il 24 maggio, mentre la RTX 4060 verrà presentata al Computex e la RTX 4050 - se davvero dovesse esistere - arriverà a fine giugno.

Con ogni probabilità, la mossa di NVIDIA dipenderebbe da ragioni essenzialmente commerciali, ovvero dal desiderio di anticipare il lancio della Radeon RX 7600 di AMD, che secondo gli insider sarebbe previsto per il 25 maggio. Se ciò fosse vero, avrebbe però ancor più senso per NVIDIA lanciare proprio la RTX 4060 Ti da 16 GB, anziché quella da 8 GB, il 24 maggio, in modo da vanificare tutta la campagna marketing del Team Rosso, che verteva proprio sui quantitativi ridotti di VRAM delle schede video di fascia media della compagnia rivale.