NVIDIA RTX 4060 Ti in arrivo: nuove conferme per l'annuncio al Computex

Emergono sempre più conferme dell'imminente lancio della NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, che dovrebbe essere svelata da NVIDIA a fine maggio, al Computex di Taiwan. Oggi, un'altra fonte affidabile ci fornisce una finestra di lancio piuttosto ristretta per la scheda video, che potrebbe essere presentata nel primissimo giorno della kermesse di Taipei.

Un documento leakato da VideCardZ, infatti, contiene una serie di accordi di non-divulgazione tra NVIDIA e i suoi partner, e ci indica che l'annuncio del prodotto è fissato per fine maggio, così come la sua disponibilità nei negozi. L'inizio delle spedizioni da parte degli AIB ai rivenditori è invece fissato per il 5 maggio, il che significa che tra qualche giorno inizieremo a veder spuntare la GPU in rete sui siti web dei rivenditori specializzati.

Con ogni probabilità, dunque, la RTX 4060 Ti sarà annunciata il 30 maggio, durante il keynote di apertura del Computex, che non a caso sarà tenuto proprio dal CEO di NVIDIA Jensen Huang. A partire dalla stessa data la scheda sarà acquistabile nei negozi, mentre le recensioni della GPU dovrebbero essere pubblicate grossomodo sempre il 30 maggio.

Il documento, di cui trovate un'immagine in calce, rivela anche l'esistenza della RTX 4060, anche se per ora gli embarghi relativi a quest'ultima sono genericamente riportati come "TBD". Ciò fa ipotizzare che anche la RTX 4060 sia ormai in arrivo, anche se il suo lancio potrebbe farsi attendere fino al mese di giugno inoltrato.

Secondo i rumor riportati da WCCFTech, la RTX 4060 Ti potrebbe deludere i fan per via di una VRAM limitata a soli 8 GB di GDDR6. La GPU della scheda grafica dovrebbe essere una AD106-350-A1 con 34 Streaming Multiprocessors (SMs) e 4.352 CUDA Core. Il bus di interfaccia della scheda sarà a 128-bit, garantendole un bandwidth complessivo di 288 GB/s. Infine, la GPU avrà una Cache L2 pari a 32 MB.

Invece, la RTX 4060 avrà una GPU AD107-400-A1 con 3.072 CUDA Core: si tratta di una GPU AD107 "completa", esattamente come quella già vista nella RTX 4060 per laptop. Il chip avrà poi 8 GB di memoria GDDR6 a 18 Gbps su un bus di interfaccia a 128-bit. Anche in questo caso il bandwidth totale sarà pari a 288 GB/s. Infine, la cache della scheda sarà da 24 MB, mentre il suo TDP sarà di 110-115W.