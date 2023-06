NVIDIA RTX 4060, come se la cava su 3DMark? Ci sono i primi benchmark

A poche ore dalla comparsa della NVIDIA RTX 4060 di MSI in rete, che ci ha dato preziose informazioni sulla scheda tecnica e sul design della GPU di nuova generazione, arrivano ora anche i primi benchmark su 3DMark della RTX 4060, che confermano un discreto aumento prestazionale della GPU di nuova generazione rispetto alla RTX 3060 12 GB.

Il benchmark arriva a poche ore dalle performance "ufficiali" della RTX 4060, diffuse direttamente da NVIDIA, e conferma un aumento prestazionale tra il 20% e il 25% nella salto dalla GPU di scorsa generazione a quella next-gen. Il test è stato riportato dal portale VideoCardZ, e trova conferma anche nei numerosi benchmark leakati nelle scorse settimane per la GPU entry-level del Team Verde.

In termini percentuali, la RTX 4060 8 GB supera del 23% la RTX 3060 12 GB e addirittura del 48% la RTX 3060 8 GB di scorsa generazione. Come quest'ultima, anche la RTX 4060 avrà un bus di memoria a 128-bit e un'interfaccia PCIe Express 4.0 8x, il che dovrebbe renderla adatta per il gioco in FullHD, ma non per quello in 1440p.

A livello prettamente numerico, i test vedono la RTX 4060 arrivare a 6.023 Punti su Port Royal (DX12, RT, 1440p), a 11.385 Punti su Time Spy (DX12, RT, 1440p) e a 26.723 Punti su Fire Strike (DX11, 1080p). In parallelo, la RTX 3060 12 GB tocca i 5.140 Punti su Port Royal, gli 8.732 Punti su Time Spy e i 22.298 Punti su Fire Strike. La RTX 4060 supera ampiamente anche la Radeon RX 7600 di AMD, che arriva rispettivamente ai punteggi di 5.471, 10.859 e 31.514 Punti nei tre test di 3DMark.

In ogni caso, la RTX 3060 Ti 8 GB resta comunque più potente della GPU NVIDIA di nuova generazione, con 6.966 Punti su Port Royal, 11.723 su Time Spy e 29.504 su Fire Strike. Infine, la RTX 4060 Ti 8 GB fa registrare 8.034, 13.448 e 34.636 punti sui tre benchmark di 3DMark.