NVIDIA, la RTX 4060 consumerà davvero più della RTX 3070?

Mentre le nuove possibili date di lancio delle RTX 40 indicano quale potrebbe essere il collocamento temporale della più accessibile RTX 4060, in molti hanno iniziato a chiedersi quanto andranno a consumare le schede di fascia media.

In effetti, i dati record che sono emersi in rete in queste settimane dipingono un quadro non del tutto entusiasmante per le proposte flagship, con un presunto ritorno delle Titan con le RTX 40 e un TGP fino a 900W per le proposte Premium.

Se la nuova architettura potrebbe permettere di tirar fuori dal cilindro schede video dalla potenza inaudita, quindi, a risentirne potrebbe essere la bolletta. Stesso discorso, curiosamente, potrebbe applicarsi anche alle opzioni delle altre fasce, con la RTX 4060 che potrebbe effettivamente consumare più di una 3070.

A parlarne in queste ore è stato il solito kopite7kimi, il quale ha affermato che "non mi interessa granché della data di lancio. Sono molto più curioso di scoprire le performance reali della RTX 4060, dato che consuma più della RTX 3070". Fermo restando che TGP e consumi medi sono concetti abbastanza distanti tra loro, è anche vero che prevedendo un maggior picco dovrebbero innalzarsi di conseguenza anche questi ultimi e, in fin dei conti, ciò che afferma il tipster non è del tutto sbagliato.

Se, come si vocifera, la RTX 4060 dovesse arrivare sul mercato con un valore pari o superiore ai 220W con prestazioni sovrapponibili alla RTX 3070, potrebbe scoraggiare più di qualcuno al momento dell'acquisto.