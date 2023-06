NVIDIA RTX 4060, lancio disastroso in Giappone: solo una persona in coda per acquistarla

La NVIDIA RTX 4060 è finalmente arrivata sui principali mercati globali e si prepara ad un successo stratosferico... o forse no? Dal Giappone arriva infatti un dato pessimo per il Team Verde: solo una persona si è presentata al lancio della nuova scheda video di fascia medio-bassa di NVIDIA presso un popolare negozio di componenti per PC.

La notizia è emersa grazie ad alcuni tweet diffusi da Hermitage Akihabara, un noto rivenditore specializzato in hardware per PC con sede ad Akihabara, il cuore pulsante dell'elettronica, dei manga e degli anime di tutta Tokyo, frequentatissimo dagli abitanti della capitale nipponica e dai turisti appassionati di hardware, fumetti e cartoni animati giapponesi.

Il negozio aveva previsto un grande evento di lancio per la RTX 4060, con tanto di apertura a mezzanotte per permettere ai primi clienti di accaparrarsi una nuova scheda video al MSRP di 299 Dollari (o equivalente in Yen, ovviamente). Sfortunatamente, l'attenzione riservata dal pubblico giapponese (non certo noto per la sua passione per il PC gaming, questo va detto) alla GPU di NVIDIA sembra essere stata minima.

Una sola persona si è presentata al lancio notturno della scheda. Il cliente ha acquistato una versione Gaming X di MSI della RTX 4060, spiegando che avrebbe usato la GPU per migliorare la sua postazione da gaming, che fino ad oggi si basava su una NVIDIA GeForce GTX 1060, lanciata nel lontano 2016.

Anche un altro importante negozio di componenti per PC di Akihabara, PC Studio, sarebbe letteralmente rimasto deserto al lancio della RTX 4060, senza clienti in coda all'inizio delle vendite notturne della scheda video. Per ora non ci è dato sapere se le vendite della GPU si siano riprese nelle ore successive, né se quanto avvenuto in Giappone si sia ripetuto nelle medesime modalità anche nel resto del mondo.