NVIDIA RTX 4060, i modelli saranno ben quattro: spunta la GPU 'base' con 16 GB di VRAM

Dai rumor trapelati nelle ultime settimane sappiamo che la lineup RTX 4060 di NVIDIA sarà enorme, poiché sarà composta da almeno tre modelli. Tra di essi dovremmo avere le RTX 4060 Ti da 8 e da 16 GB e la RTX 4060 "liscia" da 8 GB di VRAM. Una nuova indiscrezione, però, ci svela che anche il modello base della GPU avrà una doppia versione.

Stando a quanto riporta Tom's Hardware, infatti, esisterebbe una RTX 4060 non-Ti con 16 GB di VRAM. Se davvero la scheda grafica fosse confermata, la lineup RTX 4060 di NVIDIA dovrebbe essere composta da ben quattro varianti diverse, ovvero:

La RTX 4060 Ti da 16 GB

La RTX 4060 Ti da 8 GB

La RTX 4060 da 16 GB

La RTX 4060 da 8 GB

Secondo VideoCardZ, la GeForce RTX 4060 da 16 GB di NVIDIA avrà una GPU AD106-351, contro la AD106-350 della versione da 8 GB di VRAM della stessa scheda. Tuttavia, entrambe le componenti avranno un totale di 3.072 CUDA Core e un bus di memoria a 128-bit, perciò ancora non sappiamo quali saranno le differenze concrete tra le due GPU (oltre al quantitativo di VRAM, ovviamente).

Inoltre, sembra le RTX 4060 16 GB avrà un TGP più alto della controparte con memoria dimezzata: la scheda video appena leakata, infatti, avrà un TGP da 165 W, mentre la RTX 4060 8 GB dovrebbe fermarsi a 160 W. Resta invece poco chiaro come sarà il posizionamento della scheda video rispetto alla gamma Ti, visto che la RTX 4060 Ti 16 GB potrebbe essere il best buy della lineup.

In particolare, se non ci sarà una differenza sostanziale tra le due schede in termini di prezzo, è possibile che la RTX 4060 16 GB e la RTX 4060 Ti 16 GB si cannibalizzino a vicenda in termini di vendite, un po' come già potrebbe succedere con le RTX 4060 e 4060 Ti da 8 GB di VRAM. Ovviamente, però, dalla sua la 4060 Ti ha un numero di CUDA Core più alto, pari a 4.352 in totale.