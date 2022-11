NVIDIA RTX 4060 potente come la 3070, ma costerà quanto la 3060 Ti: lancio nel 2023?

Sono passati diversi mesi dalla pubblicazione degli ultimi benchmark sulla GeForce RTX 4060 e dal web emergono nuove informazioni sulla scheda grafica, per bocca del gaming manager for desktop product di Lenovo.

Secondo quanto affermato dal manager di Lenovo su Weibo, la nuova scheda grafica dovrebbe vedere la luce il prossimo anno ed offrirà prestazioni in linea con la 3070, al prezzo della 3060 Ti.

Nel post si legge quanto segue:

Le prestazioni saranno superiori del 20% rispetto alla 3060

Il consumo energetico sarà inferiore a quello della 3060 , quindi si stimano tra 150 e 180W

, quindi si stimano tra 150 e 180W Il prezzo dovrebbe essere superiore di circa il 10% rispetto a quello della 3060, quindi in linea con la 3060Ti

È stato migliorato il DLSS3 NVEMC

Il principale punto di forza dovrebbe essere proprio il supporto DLSS3, e l’aggiornamento degli encoder NVENC, molto probabilmente per il codec AV1. Secondo Wolfstame, l’RTX 4060 dovrebbe arrivare per il cosiddetto 618, ovvero il 18 Giugno 2023, quando ricade il Festival dello Shopping.

Chiaramente, come sempre vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor di questo tipo in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà. Mancando ancora diversi mesi al lancio ufficiale (o presunto tale), infatti, la situazione potrebbe mutare.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere attraverso la sezione commenti della notizia.