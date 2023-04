NVIDIA, la RTX 4060 Ti potrebbe avere prezzo e prestazioni eccezionali

Se l'accoglienza per la RTX 4070 non è stata delle migliori a livello globale, con vendite generalmente al di sotto delle aspettative per via di un pricing non apprezzato da tutti, la RTX 4060 Ti potrebbe essere la scheda video del totale riscatto di Ada Lovelace.

Si parla, infatti, di una politica di prezzo molto interessante, finalmente in linea con la scorsa generazione e soprattutto con un balzo gen over gen superiore a quanto proposto finora.

Nello specifico, si parla di un prezzo allineato alla RTX 3060 Ti, quindi sostanzialmente invariato da una generazione all'altra, pur proponendo prestazioni a cavallo tra quelle della RTX 3070 e del relativo modello Ti ma ad appena 150W, grazie al chip grafico AD106-350-A1.

A bordo dovrebbero esserci 4.352 Core CUDA e 8 GB di memoria GDDR6 a 18Gbps su bus a 128-bit, per un bandwidth totale di 288 GB/s, mentre la cache da 32MB dovrebbe garantire continuità senza risentire troppo del taglio di banda.

Se questi numeri saranno confermati, ci troveremmo davanti a una scheda video davvero perfetta come collocazione e pricing, senza neanche scomodare il DLSS3 con Frame Generation e i nuovi RT-Core per il Ray Tracing, ponendo la parola fine su una lunga serie di polemiche che ha accompagnato la nuova generazione sin dal lancio nonostante l'indubbia qualità dell'architettura Ada (qui la nostra recensione della RTX 4070 Founders Edition).