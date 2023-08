NVIDIA RTX 4060 Ti: il modello da 16 GB straccia quello da 8 GB nei nuovi test

Il prezzo della NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti sta scendendo in picchiata: è il momento giusto per acquistare la nuova GPU del Team Verde? Stando ad una serie di test pubblicati nelle ultime ore, la risposta sembra essere un risoluto "sì", soprattutto se volete utilizzare la scheda per il gaming in alte risoluzioni.

Lo YouTuber Daniel Owen, nel suo ultimo video dedicato alla RTX 4060 Ti 16 GB di NVIDIA, ha infatti scoperto che la differenza di performance rispetto al modello da 8 GB della stessa scheda si fa sempre più importante man mano che si alza la risoluzione dei giochi su cui le due schede video vengono testate. In 1080p, infatti, le prestazioni della RTX 4060 Ti 8 GB e della RTX 4060 Ti 16 GB sono molto simili, perciò non sembrano giustificare la differenza di prezzo di 100 Dollari tra una GPU e l'altra.

Alle risoluzioni più alte, però, le cose cambiano: la RAM raddoppiata della RTX 4060 Ti 16 GB, in particolare, si fa sentire già in 1440p, con delle performance pari al 40% in più (in media) rispetto a quelle della RTX 4060 Ti 8 GB in una serie di videogiochi usciti nel 2023, tra cui anche il recente porting di Ratchet & Clank: Rift Apart per PC.

In 4K, addirittura, le prestazioni della RTX 4060 Ti da 16 GB raddoppiando rispetto a quelle della medesima scheda con 8 GB di VRAM. Ciò dipende dal fatto che, pur mantenendo la medesima GPU AD106, l'aumento della VRAM della scheda fa la differenza nei giochi più recenti, come Residentl Evil 4 Remake, The Last of Us Parte 1, Forspoken e il già citato porting dell'ultimo capitolo di Ratchet & Clank.

Per la verità, il video ci spiega che questi giochi utilizzano in media 12,1 GB di VRAM: essi, dunque, non occupano pienamente tutta la memoria della RTX 4060 Ti. Alcuni, addirittura, si collocano tra i 9 GB e gli 11 GB, sfruttando per poco più della metà la VRAM del modello più performante di RTX 4060 Ti. Tuttavia, in ogni caso i consumi si collocano ben al di sopra degli 8 GB di VRAM del modello base della componente, spiegando perché quest'ultima venga surclassata dalla "sorella maggiore" ad alte risoluzioni.

A questo punto, però, viene da chiedersi perché NVIDIA abbia lanciato la RTX 4060 Ti in due tagli con VRAM da 8 e da 16 GB, uno troppo risicato e l'altro ritenuto eccessivo (anche in termini di prezzo) dalla community, quando una RTX 4060 Ti da 12 GB avrebbe sicuramente convinto la fanbase e ottenuto degli ottimi risultati nel gaming su PC, senza peraltro presentare un prezzo troppo elevato.