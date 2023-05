NVIDIA RTX 4060 Ti: spunta il primo benchmark, con tanto di specifiche tecniche

Dopo avervi riassunto cosa sappiamo della NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, arriva oggi un altro, importantissimo leak che cementa le conoscenze in nostro possesso sulla GPU di fascia media del Team Verde. Nello specifico, gran parte delle specifiche tecniche della RTX 4060 Ti sono trapelate grazie ad un benchmark su GeekBench 5.

Il benchmark è stato riportato da BenchLeaks, ed è stato effettuato su una build che comprende una CPU Intel Core i9-13900K e una GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB. Ciò sembra confermare dunque che la RTX 4060 Ti avrà due varianti, una con VRAM da 8 GB e l'altra con VRAM da 16 GB. Il punteggio ottenuto dalla scheda nel test CUDA è stato pari a 146.170 Punti.

Stando ai dati presenti su GeekBench, la RTX 4060 Ti avrà 4.352 CUDA Core: per fare un confronto, la RTX 4070 ne ha 5.888, mentre la RTX 4060 "base" ne dovrebbe avere soli 3.072. La scheda avrà dunque 8 GB o 16 GB di memoria GDDR6 su un bus a 128-bit con transfer rate a 18 GT/s, mentre il clock massimo della GPU dovrebbe essere fissato a 2,54 GHz, anche se è probabile che aumenti leggermente nei modelli custom degli AIB di NVIDIA.

Per quanto riguarda il punteggio del test, esso è di 15.000 punti superiore a quello della RTX 3060 Ti di scorsa generazione, che su GeekBench 5 arrivava a circa 130.000 punti al massimo. Ovviamente, la scheda testata potrebbe essere un sample ingegneristico avanzato, perciò vi è anche la possibilità che i risultati della componente messa sul mercato siano persino leggermente migliori. In ogni caso, dopo aver scoperto che la RTX 3060 Ti è uscita di produzione, è evidente che la RTX 4060 Ti prenderà il suo posto come GPU "regina" della fascia media del Team Verde.

Al momento, sembra che la RTX 4060 Ti arriverà a fine maggio, con un lancio in due tempi: da una parte, la RTX 4060 Ti da 8 GB potrebbe essere svelata da NVIDIA al Computex di Taiwan del 30 maggio - 2 giugno; dall'altra, invece, la RTX 4060 Ti da 16 GB potrebbe arrivare circa una settimana prima, intorno al 24 maggio, per anticipare la release della Radeon RX 7600 di AMD.