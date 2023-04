NVIDIA RTX 4070 dietro l'angolo: trapelano le schede custom di MSI

Dopo il leak del prezzo della NVIDIA GeForce RTX 4070, la GPU di fascia media del Team Verde sembra ora far gola a moltissimi appassionati del gaming su PC. A pochi giorni dal lancio della scheda video, è ora una seconda fuga di notizie a far trapelare le prime immagini delle RTX 4070 di MSI.

Le immagini sono state riportate da VideoCardZ, che spiega che le due GPU saranno chiamate MSI RTX 4070 Gaming X Trio e MSI RTX 4070 Ventus 3X OC. Le immagini, che trovate in calce a questa notizia, ci danno la possibilità di osservare le due GPU sotto diversi punti di vista, svelandoci alcuni dettagli sul loro design e, ovviamente, confermando che il lancio della RTX 4070 è ormai vicino.

Generalmente, le GPU della linea Gaming X sono più costose delle varianti della serie Ventus di MSI, offrendo anche dei sistemi di raffreddamento custom dal design più avanzato. Tuttavia, in questo caso le differenze tra le due schede saranno anche sostanziali: la versione Gaming X Trio della RTX 4070, infatti, avrà un connettore a 16 pin; la versione Ventus 3X OC, invece, ne presenterà uno da 8 pin.

Ciò sembra confermare anche che la RTX 4070 sarà più efficiente del previsto, almeno in alcune sue configurazioni: le versioni "base" della GPU, infatti, avranno un TDP da 200 W, mentre i modelli "premium" arriveranno a 225 W. Per ora, però, non è chiaro se (e quanto) le restrizioni nei consumi influiranno sulle performance della scheda.

Altre fonti, riportate questa volta da Tom's Hardware, spiegano invece che MSI ha ben 8 varianti della RTX 4070 in programma. I nomi delle schede dovrebbero essere i seguenti:

GeForce RTX 4070 VENTUS 3X 12G

GeForce RTX 4070 VENTUS 2X 12G OC

GeForce RTX 4070 VENTUS 3X 12G OC

GeForce RTX 4070 VENTUS 2X 12G

GeForce RTX 4070 GAMING X TRIO 12G

GeForce RTX 4070 GAMING TRIO 12G

GeForce RTX 4070 SUPRIM X 12G

GeForce RTX 4070 SUPRIM 12G

Insomma sembra proprio che il produttore taiwanese stia puntando moltissimo sulla RTX 4070 di NVIDIA, specie dopo un lancio sottotono per la RTX 4080. Staremo a vedere se la strategia di MSI si rivelerà valida oppure no.