Quanto è grande la NVIDIA RTX 4070? Dimensioni a confronto con la RTX 3080

La NVIDIA GeForce RTX 4070 è stata lanciata nelle scorse ore, e arriverà sul mercato nei prossimi giorni. Noi di Everyeye vi abbiamo già raccontato cosa pensiamo della scheda nella nostra recensione della NVIDIA RTX 4070, ma in molti potrebbero chiedersi ancora quali siano le dimensioni della GPU di nuova generazione del Team Verde.

Una domanda più che lecita, specie dopo che le misure della NVIDIA RTX 4090 si sono rivelate tali da superare quelle di Xbox Series S, Steam Deck e Nintendo Switch, rendendo difficile per molti giocatori "infilarla" nel proprio PC e, di conseguenza, giustificarne l'acquisto, che avrebbe comportato anche una vera e propria rivoluzione per la propria build.



Fortunatamente, la RTX 4070 è ben più compatta delle sorelle maggiori e persino della RTX 3080 di due anni fa, che, come vi spieghiamo anche nella nostra recensione in un minuto della RTX 4070, è la vera scheda da confrontare con la GPU di fascia media di NVIDIA per l'architettura Ada Lovelace. In questa notizia, per esempio, trovate alcune immagini che mostra il confronto di dimensioni tra le due GPU del Team Verde.



In termini numerici, la RTX 4070 misura 240 x 110 x 40 millimetri in versione Founders Edition, con due slot per le ventole. Ovviamente, acquistando una variante custom della scheda (come le RTX 4070 brandizzate MSI), potreste incappare in modelli con una lunghezza nettamente maggiore, poiché alcune varianti della GPU utilizzano una soluzione di raffreddamento a tre ventole anziché due.



A confronto con la Founders Edition della RTX 4070, la Founders Edition della RTX 3080 misura 285 x 112 x 40 millimetri: lo spessore e l'altezza della scheda restano dunque invariati, ma la sua lunghezza si riduce di molto. Per fare un altro paragone, la RTX 4070 Ti di attuale generazione misura 285 x 112 x 42 millimetri, risultando pressoché identica alla RTX 3080. Infine, la RTX 3070 ha dimensioni pari a 242 x 112 x 40 millimetri, del tutto simili a quelle della RTX 4070.