NVIDIA RTX 4070 e Intel Pentium: GPU "top" e CPU "flop", come sono i benchmark?

La NVIDIA RTX 4070 è finalmente arrivata sul mercato, pronta a soddisfare anche i giocatori che desiderano costruire un PC da gaming senza spendere cifre esorbitanti. Ma quale è la build da gaming più economica che comprende una RTX 4070 di NVIDIA? Uno YouTuber ha provato a combinare la GPU del Team Verde con una CPU Intel da soli 89 Dollari.

In un video pubblicato sul proprio canale YouTube, il content creator RandomGamingHD ha testato la RTX 4070 insieme ad una CPU Intel Pentium, nello specifico un Pentium G7400, per verificare quanto una scheda video di buona qualità riesca a "tappare" il buco di performance di un processore davvero entry level.

D'altro canto, il Pentium G7400 non è una CPU da gaming nella maniera più assoluta: stiamo parlando di un processore con due soli Core fisici e quattro Thread totali. La sua frequenza di base è fissata a 3,7 GHz, mentre il costo parte da 89 Dollari negli Stati Uniti (in Italia la CPU si trova in vendita a 90-100 Euro, in linea con il prezzo americano). Non solo: il processore ha lo stesso socket LGA1700 delle CPU Intel Core di 12° e 13° generazione, perciò qualcuno potrebbe decidere di usarlo come soluzione "temporanea" in attesa di mettere da parte denaro a sufficienza per comprare un Intel Core di fascia più alta.

In effetti, questa scelta potrebbe rivelarsi sensata, perché i risultati di RandomGamingHD rivelano che la combo tra GPU "top" e CPU "flop" funziona incredibilmente bene, almeno rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare in linea puramente teorica. Per esempio, Forza Horizon 5 gira a 1440p con una media di 83 fps, mentre Red Dead Redemption 2, sempre a 1440p, arriva a 64 fps. Tom's Hardware, invece, riporta che, senza bottleneck della CPU, cioè con una build dotata di un buon processore, la RTX 4070 permetterebbe di raggiungere i 119 fps su Forza Horizon 5 e gli 86 fps su Red Dead Redemption 2.

Ma come è possibile che una build risenta così poco di una CPU poco performante? Non è la RTX 4070 "da sola" a trainare l'intero PC da gaming, sia ben chiaro: se non fosse per la tecnologia DLSS3 delle NVIDIA RTX 40, che si occupa di generare i frame "saltati" a causa del bottleneck sulla CPU, entrambi i giochi testati sarebbero impossibili anche solo da avviare con un Intel Pentium G7400.