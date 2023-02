NVIDIA RTX 4070, lancio imminente? La GPU AD104 si mostra in foto

L'annuncio della NVIDIA RTX 4070 Ti risale ormai allo scorso mese, quando la GPU è stata lanciata al CES. Sfortunatamente, però, non si sa ancora nulla sulla RTX 4070, la "sorella minore" della RTX 4070 Ti il cui lancio dovrebbe ormai essere imminente. Oggi, però, un'immagine ci mostra la GPU AD104 della scheda grafica.

L'immagine è stata condivisa su Twitter dall'utente MEGAsizeGPU, che ci spiega che la NVIDIA GeForce RTX 4070 avrà una GPU AD104, la stessa adottata dalla RTX 4070 Ti annunciata al CES 2023. Nulla di strano, se consideriamo che le due schede video condividono lo stesso nome e, dunque, anche la stessa architettura interna.

La differenza, però, sta nel fatto che la RTX 4070 utilizzi una GPU AD104-250, ovvero una versione cut-down della GPU AD104 completa, che invece è stata implementata sulla RTX 4070 Ti. L'immagine mostra anche la scritta "2248A1", che indica che la GPU è stata prodotta nella settimana 48 del 2022, ovvero a fine novembre. A conti fatti, ciò significa che la RTX 4070 sarebbe in produzione da mesi, e che dunque il suo lancio sarebbe ormai dietro l'angolo.

In termini tecnici, la GPU AD104-250 dovrebbe avere 5.888 CUDA Core e 12 GB Di VRAM GDDR6X a 21 Gbps. Al momento, sembra che vi siano tre design di riferimento per il PCB della RTX 4070, rispettivamente con codice PG141-SKU343, PG141-SKU344 e PG141-SKU345. Non è chiaro, però, cosa cambi tra un design e l'altro, né tantomeno se tutti e tre verranno infine utilizzati da NVIDIA o se l'azienda si limiterà ad uno solo di essi.

In ogni caso, la RTX 4070 avrà un TGP da 200W, contro i 220W della RTX 3070 di scorsa generazione. In termini hardware, anche la RTX 3070 aveva un totale di 5.888 CUDA Core, perciò la scheda di nuova generazione e quella degli scorsi anni dovrebbero avere un'architettura di base molto simile: i Core con architettura Ada, tuttavia, dovrebbero garantire un netto vantaggio in termini di performance e di efficienza alla RTX 4070. Non solo: quest'ultima avrà un clock della memoria fino a 2.475 MHz in boost e un compute power totale di circa 30 TFLOPs.