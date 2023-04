NVIDIA RTX 4070 sotto al MSRP in Germania, l'Italia è la prossima?

Mentre NVIDIA valuta un calo di prezzo della RTX 4070 su richiesta dei suoi partner e per rispondere ad una domanda al di sotto delle aspettative, pare che, almeno in Europa, diversi rivenditori abbiano iniziato a vendere la RTX 4070 al di sotto del MSRP, con un calo di prezzo di circa 60 Euro rispetto al valore di listino di lancio.

Per esempio, ComputerBase riporta che, in Germania, la scheda video NVIDIA si trova a 600 Euro circa su alcuni rivenditori online, contro un prezzo di listino di 659 Euro. Come abbiamo già spiegato, la scelta dei rivenditori dipenderebbe dalla scarsa domanda della componente, che avrebbe persino spinto NVIDIA a mettere in pausa per un paio di settimane la produzione della RTX 4070, nella speranza di riuscire a svuotare i propri magazzini.

Al momento, sembra che le uniche varianti della RTX 4070 che vanno a ruba siano la Founders Edition della stessa NVIDIA e quelle brandizzate ASUS: per gli altri AIB, invece, le cose sembrano andare molto diversamente, complice anche il fatto che molte versioni custom della NVIDIA RTX 4070 presentano un markup di 50 Euro rispetto al prezzo delle altre versioni della scheda, proposte in linea con il prezzo effettuato da NVIDIA.

In particolare, a 599 Euro in Germania troviamo una Gainward GeForce RTX 4070 Ghost, che viene venduta a prezzo scontato dal rivenditore tedesco Alternate. Altre GPU custom di marchi quali Palit, Gigabyte e Inno3D, invece, si trovano comunque al di sotto del MSRP, ma a prezzi leggermente più alti della proposta di Gainward, con un costo compreso tra i 625 e i 645 Euro.

I dati del mercato tedesco sono dei preziosi indicatori per il mercato europeo tutto, dunque anche per quello italiano. Sfortunatamente, per ora in Italia non vi sono rivenditori che propongono la RTX 4070 al di sotto del MSRP (anzi, in alcuni casi ci sono ancora dei rincari sul prezzo di listino): il calo di prezzo della GPU in Germania, però, fa sperare in una possibile contrazione definitiva del MSRP della scheda anche nel Bel Paese.