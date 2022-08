NVIDIA, la RTX 4070 sarà più potente del previsto? Ecco le nuove specifiche

Ricordate le presunte specifiche della RTX 4070 Ti? A quanto pare, parte di queste specifiche potrebbe riguardare non il modello "Titanium" ma la versione standard di questa scheda.

A parlarne è stato lo stesso kopite7kimi, autore dei rumor precedenti. In un nuovo post, infatti, il tipster ha parlato di aggiornamenti per la 4070, suggerendo un possibile cambio in corsa sulle specifiche tecniche da parte di NVIDIA più di un errore nelle indiscrezioni precedenti.

Una scelta, quella del team verde, che potrebbe essere da imputare al presunto malumore del pubblico alla lettura delle specifiche della 4070, per alcuni con il freno un po' troppo tirato sia sulla memoria che sui Core.

Le nuove specifiche ci parlano di una RTX 4070 dotata di 60 SM e quindi 7680 Core CUDA, in poche parole la GPU AD104 completa (il che minerebbe, forse, la stessa esistenza del modello Ti).

A bordo, non più 10 ma 12 GB di memoria GDDR6, mentre il bus passerebbe da 160 a 192-bit, con una banda che andrebbe a pareggiare la RTX 4080 e la 4090 a 21 Gbps. Il TDP, in tutto ciò, dovrebbe rimanere sui 300W.

In attesa di scoprire qualcosa in più, vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro recente speciale sulle NVIDIA GeForce RTX 40, in cui abbiamo provato a fare un po' d'ordine tra tutte le indiscrezioni emerse finora.