NVIDIA RTX 4070, il (presunto) prezzo non vi piacerà: costerà molto più della RTX 3070

Mentre emerge l'ipotesi di un lancio in due tempi per la RTX 4070, trapelano anche i presunti prezzi di lancio della GPU di fascia medio-alta del Team Verde, e purtroppo non sembrano esserci buone notizie per i fan. La scheda video, infatti, potrebbe costare molto più della RTX 3070, che era stata lanciata ad un MSRP di 499 Dollari.

Secondo Moore's Law is Dead, infatti, la RTX 4070 costerà 749 Dollari al lancio, ovvero 250 dollari in più della GPU di precedente generazione. Ciò spiegherebbe anche perché NVIDIA abbia deciso di "dividere" in due gli embarghi per le recensioni della scheda, separando quelli per le varianti custom ad un prezzo più alto di quello consigliato dall'azienda da quelli per le versioni a prezzo "base".

A quanto pare, infatti, le RTX 4070 custom costeranno persino di più delle versioni reference (o simil-reference) della scheda, con un MSRP che, sempre secondo Moore's Law is Dead, sarà di ben 799 Dollari. Una differenza di 50 Dollari tra una versione e l'altra della GPU, dunque, potrebbe giustificare una divisione delle recensioni dei vari modelli, poiché quelli più costosi dovrebbero portare con sé un buon miglioramento prestazionale per giustificare il sovrapprezzo.

Considerato che la GeForce RTX 4070 Ti è simile ad una RTX 3090 (o, nei casi migliori, ad una 3090 Ti) in termini di performance, la RTX 4070 dovrebbe assestarsi per prestazioni su un livello comparabile con la RTX 3080 Ti o la RTX 3080 di scorsa generazione. Attualmente, le due schede si trovano sul mercato a prezzi che oscillano tra i 600 e gli 800 Dollari, dunque la RTX 4070 potrebbe aver ricevuto un pricing così elevato da NVIDIA per non "spingere" l'utenza verso le GPU comparabili di scorsa generazione.

Così facendo, però, il problema diventa un altro, specie agli occhi dei compratori: l'incremento di prezzo tra RTX 3070 e 4070 sarà enorme, pari a 250 Dollari. Stiamo parlando di un "salto" del 50% in più tra una generazione e l'altra, che potrebbe arrivare proprio mentre NVIDIA abbassa i prezzi delle RTX 4090 e 4080, anch'esse lanciate con un MSRP ritenuto troppo alto dal mercato.