NVIDIA, RTX 4070 Ti SUPER disponibile da oggi: ci sono anche i nuovi driver Game Ready

Se, dopo aver letto la nostra recensione della NVIDIA RTX 4070 Ti SUPER Ventus 3X, vi è venuta voglia di mettere le mani sulla GPU di nuova generazione del Team Verde, sarete felici di sapere che NVIDIA ha annunciato che la RTX 4070 Ti SUPER è disponibile da oggi online presso i suoi partner.

L'annuncio fa seguito all'annuncio delle RTX 40 SUPER di NVIDIA al CES 2024 di Las Vegas, ma anche alla commercializzazione della RTX 4070 SUPER sui principali mercati mondiali, iniziata la scorsa settimana. Al momento, la RTX 4070 Ti SUPER è acquistabile in versione custom presso gli store online dei principali partner del Team Verde, tra cui ASUS, Gigabyte, MSI, PNY e Zotac.

Il prezzo ufficiale della RTX 4070 Ti SUPER parte da 909 Euro, ovvero 10 Euro in meno della RTX 4070 Ti "base", che è stata lanciata al prezzo di 919 Euro. Se volete dare un'occhiata al MSRP del resto della lineup di metà generazione del Team Verde, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai prezzi delle RTX 40 SUPER.

In termini tecnici, la RTX 4070 Ti SUPER ha una GPU AD103 nella variante AD103-275-A1: il chip ha un'architettura Ada Lovelace ed è stato prodotto utilizzando il nodo a 5 nm di TSMC, per un totale di 45.900 milioni di transistor su un die da 379 millimetri quadrati. La memoria della scheda è pari a 16 GB di VRAM GDDR6X, su un bus a 256-bit, per un bandwidth complessivo pari a 672 GB/s. Le frequenze base della GPU sono pari a 2.340 MHz, con un boost fino a 2.610 Mhz.

In parallelo, il Team Verde ha annunciato la compatibilità con il DLSS3 di Like a Dragon: Infinite Wealth. NVIDIA ha poi rivelato che Tekken 8 verrà lanciato il 26 gennaio con piena compatibilità con il DLSS2, mentre Suicide Squad: Kill the Justice League arriverà il 2 febbraio con ray-tracing e supporto per DLSS Super Resolution e DLAA. Infine, anche Enshrouded, appena lanciato in early-access, godrà del DLSS2, che aumenterà il framerate del 93% in 4K.

La compatibilità con il DLSS per questi titoli sarà introdotta tramite un apposito driver Game Ready, che renderà disponibile anche RTX Video HDR, una nuova funzionalità per le GPU GeForce della serie RTX che utilizza l'IA per convertire istantaneamente tutti i video in Standard Dynamic Range (SDR) in contenuti High Dynamic Range (HDR).