NVIDIA RTX 4070 SUPER, lancio dietro l'angolo: spunta online il modello di ASUS!

Stando agli ultimi leak, le GeForce RTX 40 SUPER di NVIDIA arriveranno presto, con una release prevista per la metà di gennaio e una presentazione già durante il CES di Las Vegas. A corroborare questa tesi, oggi, abbiamo le prime immagini della GeForce RTX 4070 SUPER di ASUS, comparse in rete nelle scorse ore.

Le immagini sono state riportate su X dal leaker Momomo_US: potete vederle nel tweet in calce e nelle risposte a quest'ultimo. Esse, secondo la fonte che le ha pubblicate, mostrano la nuova ASUS RTX 4070 SUPER Dual, ovvero una scheda video Dual-Fan con form factor da 2,46 slot realizzata da ASUS sulla base della GeForce RTX 4070 SUPER, che dovrebbe essere lanciata da NVIDIA al CES 2024.

Per quanto riguarda le sue misure, la ASUS RTX 4070 SUPER Dual dovrebbe essere una scheda da 267,01 x 133,94 x 51,13 millimetri, mentre l'interfaccia dovrebbe essere la CEM 5.1, basata sul connettore 12VHPWR. Infine, la scheda dovrebbe avere una backplate leggermente più grande del PCB, anche se il suo form factor dovrebbe renderla perfetta per i PC di dimensioni più piccole e per i computer da salotto, pur mantenendo delle performance analoghe (anzi, migliorate) rispetto a quelle della più grande GeForce RTX 4070 di NVIDIA.

Sulla backplate troviamo anche uno switch che vi permetterà di passare dalla modalità silenziosa alla modalità performance, mentre è già stato confermato che ASUS venderà due modelli della scheda, uno con il supporto per l'overclock e uno senza. La RTX 4070 SUPER di ASUS, inoltre, dovrebbe essere disponibile anche in versione TUF.

In termini tecnici, per concludere, pare che la RTX 4070 SUPER avrà una GPU AD104-350 o AD103-175 con 7.168 CUDA Core. La cache del chip dovrebbe essere pari a 48 MB di memoria L2, mentre la VRAM dovrebbe essere da 12 GB di memoria GDDR6X su un bus di interfaccia a 192 bit. Il TDP, invece, dovrebbe essere leggermente superiore a quello della RTX 4070, attestandosi sui 220 W. In termini di performance, la RTX 4070 SUPER dovrebbe superare del 14% la RTX 4070.