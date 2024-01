NVIDIA RTX 4070 Ti SUPER, i primi benchmark stupiscono: è in pari con la RTX 4080

È ormai passato qualche giorno dal lancio delle RTX 40 SUPER di NVIDIA: le nuove schede video del Team Verde si stanno facendo strada presso la stampa specializzata, mentre alcuni utenti hanno già messo le mani sulle GPU. Dai primi benchmark, emerge che le performance della RTX 4070 Ti SUPER di NVIDIA sarebbero migliori del previsto.

Una serie di test riportati da BenchLeaks ed eseguiti su GeekBench 6, infatti, ci svela che la RTX 4070 Ti SUPER sfiora la potenza della RTX 4080: in particolare, la GPU di metà generazionale avrebbe delle performance superiori del 10-15% rispetto alla RTX 4070 Ti "non-SUPER" e inferiori del 5-10% rispetto alla RTX 4080 liscia nei test OpenCL di GeekBench 6. In Vulkan, addirittura, la componente di nuova generazione supererebbe la RTX 4080 "non-SUPER".

In particolare, la RTX 4070 Ti SUPER arriva a 229.043 punti in OpenCL e a 222.435 punti in Vulkan. Si tratta rispettivamente del 5% in meno e del 7% in più rispetto alla RTX 4080. Un ottimo risultato, specie se consideriamo che tra le due GPU c'è una differenza di prezzo notevole: il prezzo di lancio della RTX 4070 Ti SUPER è infatti di 919 Euro, mentre al momento la RTX 4080 può essere acquistata a prezzi compresi tra i 1.100 e i 1.250 Euro in rete.

A confronto con la RTX 4070 Ti "vanilla", invece, la scheda mid-gen fa registrare un incremento di performance piuttosto marcato, pari all'11% in OpenCL e al 26% in Vulkan. A confronto con la Radeon RX 7900 XTX (che, lo ricordiamo, batte di poco la RTX 4070 Ti base su GeekBench 6), la RTX 4070 Ti SUPER mostra un incremento prestazionale del 13% circa. Sfortunatamente, il prezzo della Radeon RX 7900 XTX non è stato tagliato insieme a quello delle Radeon RX 7900 GRE e XT, perciò la GPU di AMD viene ancora venduta a prezzi che oscillano tra i 1.050 e i 1.150 Euro in Italia.

Per concludere, comunque, vi ricordiamo che GeekBench 6 non è il miglior benchmark sulla piazza, almeno per quanto riguarda le schede grafiche: i suoi benchmark, insomma, non sono necessariamente indicativi delle performance reali di una GPU. Il consiglio, dunque, è quello di aspettare ancora qualche giorno: solo con il tempo potremo vedere le vere prestazioni in-game della RTX 4070 Ti SUPER.