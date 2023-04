NVIDIA RTX 4070, si svela anche la Founders Edition: le immagini trapelano sul web

Dopo aver visto le GeForce RTX 4070 custom di Gigabyte, di MSI e di Zotac, a mostrarsi è ora la RTX 4070 in versione Founders Edition, realizzata dalla stessa NVIDIA. Le prime immagini della scheda grafica midrange sono infatti comparse online nelle scorse ore, testimoniando che il suo lancio è ormai alle porte.

A pubblicare le immagini sono i colleghi di VideoCardZ, che spiegano che la scheda è tutto sommato simile a quella già comparsa nei numerosi leak degli scorsi mesi. Si tratta infatti di una GPU con design dual-slot piuttosto compatto, di dimensioni decisamente più contenute rispetto alla RTX 4080 Founders Edition. Secondo il portale americano, la RTX 4070 dovrebbe infatti avere le stesse dimensioni della RTX 3070 Founders Edition.

Nonostante ciò, i leak confermano la presenza di un connettore di alimentazione a 16 pin: la scelta adottata da NVIDIA cozza con quanto già visto nelle RTX 4070 custom di alcuni OEM, come MSI, che metteranno sul mercato delle versioni della GPU con un connettore da soli 8 pin.

Il PCB della scheda sarà "a V", dunque di dimensioni più contenute sia rispetto a quello della RTX 4070 Ti che rispetto a quello della RTX 4080. Esso, inoltre, sembra suggerire che la scheda avrà un design dual-fan. In termini di porte, infine, la scheda sarà dotata di un connettore HDMI 2.1 e di tre DisplayPort 1.4, permettendo così agli utenti di connettere fino a quattro monitor alla stessa GPU.

Vi ricordiamo comunque che, secondo i rumor, il lancio della NVIDIA GeForce RTX 4070 è vicinissimo: la scheda, infatti, dovrebbe essere presentata il 13 aprile, per poi essere messa in vendita ad un prezzo di 599 Dollari sul mercato americano. Non ci sono invece indicazioni o rumor sul prezzo europeo della componente midrange del Team Verde.