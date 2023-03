NVIDIA RTX 4070 Ti, ottima partenza su Steam: sta già per superare la RTX 4080

Dopo aver scoperto le performance delle RTX 40 di NVIDIA per laptop, arrivano oggi dei nuovi dati sull'adozione delle schede grafiche, tanto per desktop quanto per portatili, del colosso di Santa Clara. In particolare, i risultati della hardware survey di Steam del mese di febbraio ci mostrano come si collocano le RTX 4070 Ti e 4080 per popolarità.

Collegandoci alla pagina del Sondaggio hardware e software di Steam, infatti, possiamo vedere che la RTX 4070 Ti è 77esima in classifica, risultando installata sullo 0,20% dei PC collegati al negozio di videogiochi di Valve. Lo scorso mese, la scheda grafica (che era appena stata lanciata) si attestava attorno allo 0,06% del totale dei PC connessi a Steam.

Migliora anche la RTX 4080, anche se il suo risultato non è tanto brillante quanto quello della sorella minore: la RTX 4080, sul mercato da diversi mesi in più della 4070 Ti, è infatti ancora 74esima, con un misero miglioramento dello 0,07% tra un mese e l'altro. Considerato che le vendite della NVIDIA RTX 4080 non sembrano essere affatto pari alle aspettative del produttore, il risultato non stupisce affatto.

Poco più in alto si colloca la RTX 4090, presente sullo 0,34% dei PC connessi a Steam. Un ottimo risultato, peraltro in crescita dello 0,08%, per una GPU dal prezzo decisamente proibitivo e destinata ai videogiocatori più esigenti.

Come già visto negli scorsi mesi, però, le schede grafiche più utilizzate dai giocatori sono ancora ben altre: tra di esse troviamo per esempio la NVIDIA GeForce GTX 1650, ancora installata sul 6,69% dei PC connessi a Steam, benché in calo dello 0,18% rispetto al mese scorso. Seguono la GTX 1060, presente sul 5,65% dei PC e che sembra ancora tenere molto bene, la RTX 2060 (montata dal 5,04% dei PC che hanno fornito i loro dati a Valve) e la RTX 3060, in crescita dello 0,72% rispetto a gennaio 2023 e presente sul 4,75% dei PC censiti.