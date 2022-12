NVIDIA RTX 4070 Ti, leak svela il MSRP: potrebbe far storcere il naso ai fan

Il lancio della GeForce RTX 4070 Ti di NVIDIA potrebbe ormai essere molto vicino, e come prevedibile sono in moltissimi a speculare sul prezzo della scheda grafica midrange del Team Verde, specie dopo le numerose critiche ricevute dall'azienda per il costo ritenuto troppo elevato della RTX 4080.

Qualche giorno fa, un preoccupante rumor aveva stabilito che la NVIDIA RTX 4070 Ti costerà 1.000 Dollari, almeno sul mercato cinese. Oggi, invece, un nuovo leak riportato dai colleghi di WCCFTech indica che il MSRP della GPU potrebbe essere di 899 Dollari, dunque di circa 100 Dollari in meno rispetto alle precedenti previsioni.

Sempre WCCFTech spiega che è possibile che alcune versioni custom arrivino a costare fino a 849 Dollari, dunque 50 Dollari in meno del MSRP della Founder's Edition di NVIDIA, per essere più competitive sul mercato, specie dopo il lancio delle schede grafiche AMD di nuova generazione. Il prezzo scelto da NVIDIA, comunque, non sembra essere casuale: si tratta infatti dello stesso MSRP inizialmente previsto per la RTX 4080 12 GB, poi cancellata all'ultimo da NVIDIA.

Ciò significa che, molto probabilmente, la GeForce RTX 4070 Ti sarà un semplice rebranding della "vecchia" RTX 4080 12 GB, della quale dunque prenderà sia il prezzo che le specifiche tecniche. In teoria, ciò significa che il rapporto qualità-prezzo della RTX 4070 Ti dovrebbe essere molto migliore di quello della RTX 4080 nella sua versione attuale, ma comunque peggiore di quello della RTX 4090.

In termini di performance, comunque, la RTX 4070 Ti sarà leggermente meno potete della RTX 3090 Ti di scorsa generazione. Difficile però dire se la scheda sarà competitiva sul mercato: per molti fan, il prezzo più adatto per una GPU di fascia media o medio-alta dovrebbe aggirarsi tra gli 800 e i 750 Dollari, dunque circa 100 Dollari in meno del MSRP previsto da NVIDIA.