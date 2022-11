NVIDIA RTX 4070 Ti, prezzo svelato da un leak: tocca i 1.000 Dollari in Cina

Mentre le vendite della RTX 4090 di NVIDIA non accennano affatto a diminuire, macinando record su record, scopriamo oggi che la GeForce RTX 4070 Ti potrebbe costare più del previsto, superando addirittura il prezzo di 1.000 Dollari in alcuni mercati.

Già sappiamo che, con ogni probabilità, la RTX 4070 Ti verrà lanciata al CES 2023 e che sarà un rebranding della ex-GeForce RTX 4080 12 GB sotto un nome diverso. Stando al portale cinese HSW, il costo in Cina della scheda video sarà pari a 7.199 Yuan, ovvero circa 1.000 Dollari. Si tratta ovviamente di un prezzo molto alto per una componente di fascia media, che non lascia affatto ben sperare circa il suo costo sul mercato americano ed europeo.

Incredibilmente, il prezzo leakato da HSW è persino più alto del MSRP della RTX 4080 12 GB: prima della cancellazione della scheda da parte di NVIDIA a causa delle durissime critiche dei giocatori, infatti, essa era stata proposta dal Team Verde ad un prezzo di lancio di "soli" 899 Dollari. Se davvero la RTX 4070 Ti dovesse costare 1.000 Dollari, assisteremmo ad un aumento di 100 Dollari del prezzo della componente rispetto al MSRP di un paio di mesi fa, nonostante il "downgrade" dalla fascia alta a quella media, almeno in termini nominali.

È comunque possibile che il prezzo cinese della scheda sia molto più alto di quello americano ed europeo per via dei costi di importazione della GPU nel Paese dell'estremo oriente, oppure che il leak di HSW sia semplicemente falso. Se l'indiscrezione venisse confermata, però, si tratterebbe di un campanello d'allarme piuttosto forte anche per i videogiocatori occidentali: il mercato cinese ha solitamente dei prezzi più bassi per le schede video rispetto a quello americano e, soprattutto, rispetto a quello europeo.