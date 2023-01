NVIDIA, la RTX 4070 Ti è vicina: tre OEM annunciano le loro versioni custom in anticipo

Dopo che NVIDIA ha confermato le specifiche della RTX 4070 Ti per errore, una pletora di informazioni sulla nuova GPU del Team Verde sta invadendo il web. Con un lancio programmato durante il CES 2023, d'altro canto, la RTX 4070 Ti è ormai un segreto di Pulcinella, tanto che delle varianti della scheda sono già state confermate da vari OEM.

Al momento, riporta WCCFTech, sono ben tre gli OEM che hanno confermato delle versioni custom della GPU mediogamma di NVIDIA: stiamo parlando di Colorful, ELSA e Zotac, che dovrebbero tutte lanciare ufficialmente le proprie RTX 4070 Ti durante il CES 2023. Pare che le schede messe in vendita dai tre OEM (o già in vendita, in alcuni casi) avranno una VRAM da 12 GB.

Nulla di nuovo, se consideriamo che la NVIDIA RTX 4070 Ti sarà un rebranding della "vecchia" RTX 4080 12 GB, cancellata da NVIDIA dopo la presentazione per via delle fortissime critiche dei fan contro la scheda. In ogni caso, Colorful lancerà cinque RTX 4070 Ti: una farà parte della serie BattleAx, mentre le altre apparterranno alla lineup iGame. Inoltre, la compagnia dovrebbe lanciare anche una variante Neptune della scheda, con tanto di raffreddamento a liquido.

ELSA, invece, ha pubblicato la GeForce RTX 4070 Ti ERAZOR X OC Edition direttamente sulla landing page del proprio sito web, anche se purtroppo manca ancora una pagina delle specifiche della scheda video. L'OEM, però, parla di un sistema di raffreddamento triple-fan per migliorare le performance della GPU e di una memoria GDDR6X.

Infine, Zotac dovrebbe lanciare tre varianti della GPU, ossia la GeForce RTX 4070 Ti 12 GB AMP Extreme AIRO, che dovrebbe anche ricevere una release internazionale, la versione X-Gaming della stessa stessa scheda e quella pensata per gli overclocker della serie Apocalypse OC. La versione internazionale della GPU avrà 12 GB di VRAM GDDR6X e un totale di 7.680 CUDA Core.