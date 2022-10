NVIDIA RTX 4080 12 GB, quanto era potente la GPU cancellata? Spuntano dei benchmark

NVIDIA non lancerà la RTX 4080 da 12 GB, dopo le durissime critiche rivolte dai fan alla compagnia a causa delle specifiche della scheda. Tuttavia, ciò non significa che la GPU non sia mai esistita: al contrario, è probabile che di RTX 4080 12 GB in circolazione ce ne siano parecchie, magari accatastate nei magazzini del Team Verde e dei suoi partner.

Non deve dunque stupire che, nelle scorse ore, siano trapelati in rete dei benchmark della GPU NVIDIA ormai cancellata, che ci mostrano quali potevano essere le effettive performance della scheda di Santa Clara con GPU AD104. A pubblicare i benchmark sono stati alcuni utenti del blog cinese ChipHell, solitamente affidabile per quanto riguarda il settore CPU e GPU.

I benchmark confermano ovviamente che la scheda, qualora fosse stata lanciata sul mercato, sarebbe stata dotata di una VRAM da 12 GB (contro i 16 GB della RTX 4080 "ufficiale") e di una GPU AD104. Non solo: i consumi della RTX 4080 12 GB sarebbero stati pari a 262 W al massimo, mentre il clock della GPU si sarebbe fermato a 2.820 MHz, con un compute power complessivo di 42 TFLOPs.

Passando ai benchmark in sé, la GPU ha raggiunto i 5.382 punti in 3DMark Speed Way e i 10.794 Punti in 3D Mark Time Spy Extreme. Su Time Spy, in altre parole, la GPU sarebbe stata meno performante di una RTX 3090 Ti di scorsa generazione, che raggiunge in media gli 11.200 punti, ma avrebbe ottenuto dei risultati migliori rispetto alla RTX 3090 vanilla, che si assesta sui 10.100 punti medi. A confronto, la RTX 4090 supera i 19.000 Punti, sottolineando l'enorme salto qualitativo tra le due GPU.

Accanto a questi test, su ChipHell è stato riportato che la RTX 4080 12 GB ha ottenuto 13.472 punti in 3Dmark Fire Strike Ultra e 66,98 FPS di media nel Feature Test di DXR. Più interessante potrebbe essere il risultato ottenuto dalla scheda nel benchmark in-game di CyberPunk 2077: in questo la RTX 4080 12 GB avrebbe garantito un granitico framerate da 67,50 FPS in 4K, con qualità massima dell'immagine e Ray-Tracing attivo.